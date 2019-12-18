政見會／宋楚瑜轟藍綠：兩大黨喊團結，但都不面對台灣的問題

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選首場政見會18日晚間登場。作為國、民兩黨之外第三勢力唯一的參選人，親民黨總統候選人宋楚瑜表示，台灣最大問題是藍綠的對決高牆，藍綠兩大黨都在喊團結，但都不面對台灣需要解決的問題，「藍綠只想相互杯葛、相互消磨，以對方的失敗造就自己成功的機會，獲取下次選舉勝利」。

▲政見發表會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

宋楚瑜政見會首輪發言時表示，做為中華民國領導人，必須認識美國、日本、大陸、台灣，「美國、日本的動態需要密切注意，中國大陸跟台灣能不能建立建設性對話管道」。宋說，這4個問題明年可能有微妙變化，必需未雨綢繆。

宋楚瑜說，明年3月份大陸領導人將訪日，日本明年8月將再邀習近平參觀奧運，因為東京奧運需要觀光客；美國明年11月總統大選，日本和大陸因為經濟因素拉近，屆時美國大陸也會因為經濟因素彼此有交換，「大陸明年將對美國採購超過500億美元的農產，也是因為川普要大選要爭取農業州選票」，我們要有一位能洞察世局變化的領導人，做為未來挑戰的因應。

▲2020總統政見發表會，宋楚瑜到場。（圖／記者屠惠剛攝）

宋楚瑜還說到，台灣最大問題是藍綠的對決高牆，藍軍講團結、綠軍講團結，互相對峙，但對於台灣需要解決的問題，藍綠都不面對，只想相互杯葛、互相消磨，以對方的失敗造就自己成功的機會，獲取下次選舉勝利，「這就是為什麼台灣這麼多鄉親討厭政黨」。

「台灣鄉親知道要放下藍綠，宋楚瑜就是那位不計個人毀譽、奮不顧身為台灣打拼的人」，宋楚瑜說，我們雖然有不同過去，但卻有共同的未來，更有共同守護的價值，「那就是珍惜今天在台灣奮鬥這麼多年來，創造的自由、民主、價值」；宋說，我們要守護這塊土地守護我們共同的價值，要選一位真心誠意放下藍綠，和全民共同創造未來願景。

宋楚瑜強調，要讓全世界看到，台灣的自由民主價值是不分黨派年齡，「民主價值是我們共同DNA，不放棄自由民主，在這時刻選一個願為大家服務的好總統」。

其他人也看了這些...

►韓國瑜要成立特偵組：若貪污被關監獄「一天給我吃一頓，我沒資格吃三頓飯」

►蔡英文狂轟韓國瑜：閨蜜要不要解釋？連豪宅都迴避講不清

►宋楚瑜自豪：我是重要的民主推手 曾做出關鍵貢獻

其他熱門新聞...

►蔡英文提豪宅 韓國瑜批「狹窄」：我跟妳談大海 妳跟我談浴缸

►蔡英文反擊韓國瑜政見天馬行空：當總統要有「5條件」創造國家機遇

►人民需要值得信賴的總統！蔡英文酸韓國瑜：若當選不能請假怎辦



►超越藍綠，就靠她了