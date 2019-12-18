提高菸稅又推平價菸　韓國瑜批蔡政府精神錯亂：菸捐救長照是在哈囉？





▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

「唯有張大眼睛面對問題，國家才能進步！」國民黨總統候選人韓國瑜18日晚間在臉書上表示，他聽聞民進黨部分人士將九合一大選大敗原因，歸咎在「提高菸稅」，這讓他感到驚異，且總統蔡英文為挽救選票，親自聯繫菸酒公司商討生產平價菸品，這種兩手政策，是政府已經完全精神錯亂，「拿菸捐來救長照是在哈囉？」

韓國瑜18日表示，民進黨部分人士歸咎去年1124大敗的原因之一，居然是提高菸稅所導致。「我相信聽到這樣的檢討結論，很多人都跟我一樣，對於民進黨的蒙昧和麻木感到驚異與不解。」

韓國瑜說，根據報載，蔡英文為了挽救選票，竟然親自聯繫菸酒公司，共同商討生產平價菸品事宜；並且為了選舉，政府讓原本只在傳統通路銷售的65元香菸，悄悄擴大了通路，好讓民眾在便利超商也能買得到。難道政府是為了洗白私菸案中「高官買菸65，百姓買菸125」的說法？請問政府一邊提高菸稅，卻又一邊推展平價菸品鼓勵抽菸的兩手政策，是政府已經完全精神錯亂、還是一切選舉至上，政策自打嘴巴也無所謂？

「拿菸捐來救長照是在哈囉？用健康捐來做長照根本不健康！」韓國瑜表示，他不認同民進黨規劃長照基金來自健康捐的政策設計，而且推出平價菸不會吸引到老菸槍，而是讓青少年更容易取得菸品。為了充足的長照財源，政府應該鼓勵大家多多抽菸、還是不要抽菸呢？政府降價賠錢賣菸，不是為了選票、又是為了什麼？菸稅用途絕對有檢討空間。

韓國瑜認為，衛福部日前預告「菸品健康福利捐分配及運作辦法」，說明了在長照與社福的挹注上，將從8％降為5.1％，「這顯然是倒行逆施的做法，說明民進黨政府長照規劃完全是草率行事，根本沒有正視長照資金的長遠性和核心問題。」

韓國瑜批評，民進黨政府三年多來對於長照問題實在是毫無作為，沒有提出任何妥善以及永續的施政規劃和實際政策，一切都是為了選票和政治考量在炒短線、喊口號，這樣的政府無法為老年化的台灣社會提供應有的保障和照顧。

韓國瑜說，他們國政的政策主張是由政府做莊，政府、受益人、雇主一起攜手把大家未來的長照花費存起來，同時也兼顧老年照護問題，搭配推動長照社區服務網與安寧共照2.0，讓失能的長者可以得到妥善照顧，減少下一代的負擔。相信唯有完善永續的長照與社福政策，才能真正讓這個社會「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」，讓個人和家庭不會為長照問題所拖累，每一個人都能安心工作、放心養老、開心生活。

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