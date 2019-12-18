美參議院通過「俄－德天然氣輸送管」制裁案　最重取消美簽、凍結在美財產

▲俄－德天然氣輸送管北溪2號（Nord Stream 2）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國參議院17日通過了連接俄羅斯與德國的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣輸送管制裁案，制裁適用對象包括協助興建北溪2號的政府或公司，美國的相關機構必須在60天內清查有哪些公司參與工程，最重將處以取消美簽、凍結在美財產等處分。

根據德國之聲（Deutsche Welle）報導，北溪2號是一條將從俄羅斯通過波羅地海到德國的天然氣輸送管線，耗資105億美元（折合新台幣3100億）打造，華盛頓方面一直試圖中斷這項計畫，制裁案上周已經在美國眾議院以壓倒性的票數通過，制裁案是美國國防授權法案的其中一部份內容，美國總統川普預計會在這一周簽署後正式生效。

川普政府屆時會以60天的時間，清查有哪些公司或個人對興建北溪2號提供服務，制裁內容包括取消美國簽證、凍結在美財產，接受制裁的對象有30天的時間可以終止服務。

總部設在瑞士，專門從事重型起重與海底施工的工程公司Allseas，已經成為制裁對象之一，因為該公司接受「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom）的雇用，從事離岸工程作業。

▲美國認為，北溪2號會增強普丁對歐洲的影響力。（圖／路透）



美國方面認為，這條管線將會加深歐洲對俄羅斯的能源依賴，而且向俄羅斯的國庫投入了數十億美元的金額，將會增強俄羅斯總統普丁的影響力。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）敦促美國，不要干預歐洲的能源政策，「我們無法接受，因為這將影響歐洲做出自主的決定，歐洲的能源政策應該在歐洲做決定，而不是在美國做決定」。

德俄商會上周呼籲，北溪2號對歐洲能源安全至關重要，應該對美國採取報復制裁的措施。德國聯邦議院議員尼克（Andreas Nick）表示，對北溪2號的製裁將使德國團結起來，支持這項建設，「這是國家主權問題，可能對跨大西洋關係構成影響」。

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