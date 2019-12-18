手機剩5%！高鐵妹找充電　一看透明門「台人可怕私心」崩潰：敲門還沒回應

▲原PO搭高鐵，發現手機快沒電！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有沒有人坐高鐵也會遇到這種人？」一名女網友抱怨，習慣會用手機買高鐵票，恰巧，某次快抵達目的地時，她發現手機電力剩5%，急衝到充電站後，卻見到「台人自私」一幕，讓大批網友狂搖頭狠酸「在台灣正常啊！」

一名留著長髮的女網友在臉書《爆怨公社》森77表示，日前使用高鐵手機App QR Code掃描進站，準備要下車時，發現手機電力剩下5%，就怕隨時會自動關機而無法出站。當下，原PO靈機一動，想起列車上附設充電裝置，她急衝位在3至4節車廂間的充電站，發現充電線損壞，再趕緊衝到11節車廂，卻赫見一名年輕男子蹲在包廂中，一邊充電一邊打怪。

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原PO強調，「我敲門沒回應」，男子完全無視於其他旅客存在，「就是會遇到這種臭弟弟，我已經不是第一次遇到這種臭弟弟了！這種人真的是用公共空間在做私人的事欸，我真的很想問他吃飽了沒。」

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▲網友認為，直接開門跟對方講清楚！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章曝光後，網友紛紛砲轟「這種弟弟年紀的不太會有同理心，只會想自己先到的等我用到爽為止」、「在台灣正常啊」、「天下無敵阿」、「跟他說畢竟深愛過，他就嚇死了」、「下次就面無表情盯著裡面」、「每次搭每次都有這種人啊」、「我怎麼有一種想把他關在裡面的想法」。

對此，有熱心網友建議，「我都直接闖進去問，可以讓我充一下嗎？因為孔很多阿，拉出來一起用就好，我還會自備轉接孔，周圍等的也能一起用，畢竟我們都一樣有買票，共同使用一下」、「請車長處理就好了，使用上怎樣也不能邊充邊玩，這類設施若非在自己座位，通常也只是緊急充一下夠用就好了」。

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