女毒蟲狠心捅死殘障男　「砍下頭顱」丟棄樹林！只為偷毒品

▲美國女毒蟲殺害男子後，竟砍頭丟棄樹林。（圖／翻攝自Metro）

記者錢玉紘／綜合報導

美國西維吉尼亞州默瑟郡（Mercer County）發生一起可怕的兇殺案，43歲的女子米爾斯（Roena Cheryl Mills）殺了29歲的阿波（Bo White），並且把對方的頭砍下來，偷走了毒品以及現金之後，逃離現場。全案在17日審判，陪審團判定米爾斯犯下一級謀殺罪，最高將面臨無期徒刑。

米爾斯與阿波的父親詹姆斯（James）認識一年多，兩人有發生過多次性關係，阿波則是個不常出門、不懂世事的宅男，靠著殘障補助金過活，經由父親介紹認識米爾斯。檢察官提到，米爾斯時常拜訪阿波，推測可能是知道阿波身上有很多現金以及毒品，並可能靠效性愛來交換，但這個部分沒有證據。

事件發生在去年的4月1日，在前一天，米爾斯傳簡訊給阿波，要求會面，事發當天，米爾斯用利器把阿巴打到昏迷，接著竟然用廚房的菜刀把對方的頭給砍下來，再往身體上狂刺多刀。隨後米爾斯把阿波口袋中的毒品和現金都搶走，之後把頭顱丟到樹林裡，傳簡訊給朋友說「還開趴吧」

證人佛萊明（Jo Fleming）在法庭上提到，本來米爾斯想要跟他借電鋸和汽油，表示原本是想要用電鋸來行兇，但他沒答應。

被告律師本想將罪名推給詹姆斯，但檢察官提出證據，包含米爾斯在北逮捕的時候，身上的有傷跟血跡，而且車子還停在阿波家的車道上。全案在17日開庭，陪審團在不到兩個小時之內就做出定罪的決定，米爾斯被以一級謀殺罪起訴，最高將面臨無期徒刑。

聽到判決結果後，阿波的家人們紛紛拭淚，米爾斯則是表情冷靜，從頭到尾都保持沉默。