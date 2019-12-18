5個月虐殺5少女！「工具箱殺人狂魔」判死等了38年...卻病逝獄中

▲瘋狂殺人勞倫斯殘殺5少女。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

美國加州連環殺人犯勞倫斯·比塔格（Lawrence Sigmond Bittaker），曾在5個月內連續殺害了5名少女，犯案兇器都是使用老虎鉗、槌子和螺絲刀等器具，因此被稱為「工具箱殺手」。勞倫斯在1981年被判處死刑，但等了38年仍未伏法，16日就先病逝獄中，享年79歲。

據《洛杉磯時報》報導，勞倫斯在1979年6月時，和犯案同伴羅伊（Roy Lewis Norris）綁架並姦殺了1名16歲少女，在1個月後又殺害了另外兩名18、15歲的少女，9月時他們又再度出手殺了一名年僅13歲的女孩，最後在10月底時殺死了一名16歲女孩。

5起殺人案除了都使用工具箱內的東西外，羅倫斯和羅伊都是以詢問路邊的落單女孩是否要搭便車為由，再把受害者們騙上車後姦殺。不過，當兩人開始聯手犯下這些駭人的案件後，羅伊發現勞倫斯已經開始失控，甚至打算要對自己的女兒下手。

▲勞倫斯都以老虎鉗、槌子和螺絲刀等工具虐殺被害人，並將被害人刺死或勒斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

隨著相似的案件陸續發生，警方也覺得事有蹊蹺，便鎖定了羅伊並立即將他逮捕。警方告訴羅伊如果願意幫助他們的話，或許能夠減輕罪刑。於是羅伊將勞倫斯拱了出來，並宣稱勞倫斯才是這些事情的主使者。

警方最後也在勞倫斯的房內搜出了500張年輕女生的照片作當作佐證，並在1981年時判處死刑，而羅伊則是主動承認犯罪情節，被判處45年有期徒刑。不過勞倫斯即使被判處死刑也毫無悔意，據悉，他僅後悔自己被警察抓這件事。

不過勞倫斯還沒對自己的行為付出代價，死刑等了38年還未執行，卻在16日先死在獄中。獄方表示勞倫斯是「自然死亡」，但確切的死亡原因要等到解剖後才能知道。

這起連續殺人案相較之下雖然受害人數不多，勞倫斯和羅伊也不像美其他他連續殺人犯那麼出名，不過由於犯罪手法極為殘忍粗暴，也被許多美國人認為是犯罪史上最野蠻和最殘暴的罪犯。