埃塞克斯號突擊艦「淹大水」　美軍連2個月發生A級事故

▲埃塞克斯號（USS Essex，LHD-2）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍兩棲突擊艦埃塞克斯號（USS Essex，LHD-2）3日發生艦內淹水事件，被判定為最嚴重的A級事故。海軍當天就派遣損害控制消防員米里亞姆·查韋斯（Miriam Chavez）登艦，使用檢查器具尋找出艦體破損的地方，而導致淹水的原因目前還在調查。

根據《海軍時報》報導，整起事件發生美軍在聖地牙哥的海軍基地，埃塞克斯號在附近航行時，船員發現艦內消防總管破裂，海水慢慢淹上船艙造成淹水，於是緊急修復、填補消防總管，再將積水排除

海軍少校帕特里夏（Patricia Kreuzberger）表示，這起事件沒有影響突擊艦作戰的能力，可以繼續執行任務。

A fire main ruptured aboard the big-deck #amphibious ship USS #ESSEX LHD2 while at sea 3 Dec, Navy Times reports. The Class A mishap flooded a space and caused at least $2.5 mil in damage. Ship was underway on sea trials after 8 months in overhaul. https://t.co/LoIc0Q1F8P pic.twitter.com/1OCUPKFaih — Chris Cavas (@CavasShips) 2019年12月17日

埃塞克斯號在1994年開始在第13海軍陸戰遠征隊服役，曾在2011年日本311大地震時，到福島第一核電廠附近海域進行救援。

硫磺島號（Iwo Jima）兩棲突擊艦（USS Iwo Jima，LHD-7）也在11月14日晚間發生意外，停靠在佛羅里達州海軍基地的碼頭時突然起火，造成11名人員受到輕微嗆傷與熱衰竭，而美軍也將這起事件歸類為A級事故。

根據美國海軍安全中心網站（Naval Safety Center）的內容，A級事故被定義為該事故造成財產損失總額達250萬美元（約台幣7500萬元）與飛機損毀，或是造成人員有永久性的殘疾甚至是死亡，都歸類在這個範圍。