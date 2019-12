埃塞克斯號突擊艦「淹大水」　美軍連2個月發生A級事故

▲埃塞克斯號(USS Essex,LHD-2)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國海軍兩棲突擊艦埃塞克斯號(USS Essex,LHD-2)3日發生艦內淹水事件,被判定為最嚴重的A級事故。海軍當天就派遣損害控制消防員米里亞姆·查韋斯(Miriam Chavez)登艦,使用檢查器具尋找出艦體破損的地方,而導致淹水的原因目前還在調查。

根據《海軍時報》報導,整起事件發生美軍在聖地牙哥的海軍基地,埃塞克斯號在附近航行時,船員發現艦內消防總管破裂,海水慢慢淹上船艙造成淹水,於是緊急修復、填補消防總管,再將積水排除

海軍少校帕特里夏(Patricia Kreuzberger)表示,這起事件沒有影響突擊艦作戰的能力,可以繼續執行任務。

