2陌生男闖婚禮搞破壞！新郎趕走惡霸竟被「亂棍爆頭」打死

▲美國30歲男子喬（Joe Steven Melgoza）要求闖入婚禮的惡霸離開，卻遭亂棍打死。（圖／Esther Bustamante Melgoza臉書、GoFundMe）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州洛杉磯發生一起殘忍案件，30歲的喬（Joe Melgoza）於14日晚間舉行婚禮，一對陌生的兄弟羅尼、喬蘇沒有受到邀請，卻執意闖入，甚至大搞破壞。他把2名惡霸趕走，對方卻在隔天凌晨2時左右拿著球棒回來「報仇」。新郎試圖保護家人，卻被嫌犯痛毆，頭部重創，不治身亡。

根據Buzzfeed News，喬與妻子埃絲特（Esther Melgoza）育有一女，14日晚間舉辦婚禮。羅尼（Rony Ramirez）與喬蘇（Josue Ramirez）沒有獲得邀請，卻直接走入會場，大鬧特鬧，最後被新郎趕走。

▲28歲的羅尼（左）與19歲的喬蘇（右）闖入婚禮被趕走，竟聯手打死新郎。（圖／Chino Police Department）

新郎的弟弟安迪（Andy Velasquez）表示，哥哥看見嫌犯又回來了，為了保護家人挺身而出，卻遭遇攻擊，「那些懦夫帶著球棒回來，他們要來謀殺我的哥哥。我哥哥不應該這樣死去！」

奇諾（Chino）警方15日凌晨2時20分左右接獲通報，趕到現場時，發現一大群參加婚禮的人焦急等著。新郎被球棒痛毆，頭部嚴重受創，另外2人也在鬥毆中受到輕傷。警方在聲明中表示，「同仁立即展開搶救行動，梅爾戈薩先生被轉送到奇諾谷醫療中心（Chino Valley Medical Center），但因傷勢過重不治身亡。」

根據ABC新聞，警方證實，2名嫌犯其實是親生兄弟，分別是28歲的羅尼與19歲的喬蘇，15日下午2時左右在家中遭到逮捕，落網過程沒有任何抵抗。報導指出，目前仍不清楚嫌犯是否已經遭到起訴。受害者的家屬在募資平台GoFundMe上提案，募款資助喬的喪禮，也為埃絲特與2人的年幼女兒提供幫助。

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