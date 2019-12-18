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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／在福建申領居住證台胞　明年可享通信資費優惠

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▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》在福建申領居住證台胞　明年可享受通信資費優惠

福建省通信管理局指出，持有在福建申領台灣居民居住證的台灣同胞，明年元旦起可辦理移動通信資費優惠服務，享受3折和5折相關資費優惠。（新華網）

《江蘇》江蘇省農村產權交易平台完成首筆線上交易

12月16日上午10點，江蘇省農村產權交易信息服務平台首筆線上交易項目—「金湖縣淮勝村331省道西路邊樹木出售」在金湖縣農村產權交易中心正式開始在線上競價，經過5位競標者3輪共15次出價，最終個體工商戶德宏木業的老闆孫德宏以12.3萬元（人民幣）得標，現場簽訂了《成交確認書》。（中新社）

《天津》1-11月天津市CPI同比上漲2.5%

大陸國家統計局天津調查總隊最新監測數據顯示：1-11月份，天津市CPI同比上漲2.5%，漲幅低於全國平均水平0.3個百分點。分項看，食品菸酒價格上漲4.2%，服務價格上漲2.6%，工業品價格上漲1.1%。（新華網）

《海南》海南省已投入21.28億元開展產業扶貧

12月17日，全海南省產業扶貧工作推進會暨百鎮千村建設、大學生農村創業現場會在瓊海舉行。會中透露，截至11月30日，全省計劃投入產業扶貧資金23.7億元（人民幣，下同），已投入21.28億元，投入進度為89.8%。（新華網）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

《貴州》貴州省農業保險支付賠款7億元

貴州省12個農業主導產業和500畝以上壩區特色保險工作推進情況新聞記者會表示，今年1至11月，全省農業保險實現保費收入13.22億元（人民幣，下同），同比增長14.28%，為全省644萬戶次農戶提供風險保障1725億元，同比增長12.47%，支付賠款7億元，比上年同期增長45.19%，保險簡單賠付率53%，平均理賠天數14天，農業保險作為「三農」發展的「壓艙石」作用得到較好發揮。（新華網）

《北京》11月二三線城市降溫　樓市以「穩」為先

12月10日至12日，大陸中央經濟工作會議在北京舉行。會議總結了2019年經濟工作，分析了當前的經濟形勢，並對2020年的經濟工作做出部署安排。中央經濟工作會議也定調2020房地產，要穩地產穩房價穩預期。11月二三線城市房價漲幅收窄，說明房價趨穩。（中新社）

《上海》今年前10個月上海跨境電商進出口增24.2%

上海海關指出，今年前10個月，上海跨境電商實現進出口47.4億元（人民幣，下同），比去年同期增長24.2%。其中，進口45.7億元，增長24.6%；出口1.7億元，增長14%。（中新社）

《四川》12月18日成都地鐵啟動全新運行圖

新版成都地鐵運行圖來了。12月16日晚間，成都地鐵運營公司表示，成都地鐵計劃於12月18日起對線網行車組織進行調整，屆時，成都地鐵線網首末班車時間將有調整，部分線路末班車時間延後。（中新社）

▼四川省。（圖／CFP）

▲▼四川省。（圖／CFP）

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