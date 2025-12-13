陸籍男性配偶增長引「國安危機」？　內政部說明

▲兩岸同婚登記130對，內政部否認投書指稱9成為中國男性娶台灣男性。（圖／記者陳家祥攝）

記者董美琪／綜合報導

近期有民眾投書媒體，質疑陸籍男性配偶近年成長27.8%，並指出同性婚姻中有9成為「中國男性娶台灣男性」，質疑中國透過同性婚姻大量輸入男性，恐涉及國安問題。內政部今天發聲明澄清。

內政部說明，陸籍男性配偶增加主要與統計基期低有關。自民國109年起計算至113年，當時正值疫情邊境管制，婚姻登記人數相對較少，因此數據呈現增幅。隨著疫情解封，112年與113年陸籍男性配偶登記人數分別為1617人及1287人，屬遞延效應，而非媒體投書所稱「大量輸出」。

內政部指出，截至113年，全台陸籍配偶共有5801人，其中男性1287人、女性4514人。此外，自去年9月19日兩岸同性婚姻開放以來，統計至今年10月，共有130對登記，其中男性45對、女性85對，並無所謂「9成為中國男性娶台灣男性」的情形。

內政部強調，政府自81年起依兩岸條例規定，開放大陸配偶來台依親居留，並設有面談審查制度。兩岸同性婚姻部分，依規定在承認同性婚姻的第三地完成結婚，並經駐外機構驗證及面談通過後，方可辦理登記。內政部表示，將持續加強相關審查措施，以確保國家安全。