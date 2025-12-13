　
政治

陸籍男性配偶增長引「國安危機」？　內政部說明

▲▼內政部,內政部示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲兩岸同婚登記130對，內政部否認投書指稱9成為中國男性娶台灣男性。（圖／記者陳家祥攝）

記者董美琪／綜合報導

近期有民眾投書媒體，質疑陸籍男性配偶近年成長27.8%，並指出同性婚姻中有9成為「中國男性娶台灣男性」，質疑中國透過同性婚姻大量輸入男性，恐涉及國安問題。內政部今天發聲明澄清。

內政部說明，陸籍男性配偶增加主要與統計基期低有關。自民國109年起計算至113年，當時正值疫情邊境管制，婚姻登記人數相對較少，因此數據呈現增幅。隨著疫情解封，112年與113年陸籍男性配偶登記人數分別為1617人及1287人，屬遞延效應，而非媒體投書所稱「大量輸出」。

內政部指出，截至113年，全台陸籍配偶共有5801人，其中男性1287人、女性4514人。此外，自去年9月19日兩岸同性婚姻開放以來，統計至今年10月，共有130對登記，其中男性45對、女性85對，並無所謂「9成為中國男性娶台灣男性」的情形。

內政部強調，政府自81年起依兩岸條例規定，開放大陸配偶來台依親居留，並設有面談審查制度。兩岸同性婚姻部分，依規定在承認同性婚姻的第三地完成結婚，並經駐外機構驗證及面談通過後，方可辦理登記。內政部表示，將持續加強相關審查措施，以確保國家安全。

替代役教召系統要來了！一堆人搖頭：不敢查

替代役教召系統要來了！一堆人搖頭：不敢查

內政部表示，今年起，替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。內政部也將推出替代役版的教召查詢系統「替代役備役召集預告查詢系統」，明年元旦上路。就有網友直呼根本不敢查，「查系統等於報名的都市傳說繼續」，話題引發熱論。

黃國昌狗仔案　北檢傳《中央社》前記者出庭

黃國昌狗仔案　北檢傳《中央社》前記者出庭

曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

兩岸婚姻同性婚姻內政部國安陸籍配偶

