陸「雞蛋網紅」自曝一天要吃40顆　全網複製完美「煮蛋技巧」精準到秒

▲大陸一名網紅因分享高超的完美煮蛋技巧，引起網友們學習複製。

記者魏有德／綜合報導

大陸網紅「愛吃蛋」因分享「9分12秒完美水煮蛋」技巧爆紅，網友們紛紛照做並成功複製，讓他三天暴增百萬粉絲。這名自稱每天吃40顆雞蛋、持續五年的網紅博主，以極致火候掌控吸引網友們關注，同時也引出「每天雞蛋吃多少才健康」的討論。營養專家則提醒，一般成年人每日一顆蛋即可，需兼顧飲食均衡。

《央視網》報導，網紅博主「愛吃蛋」近日因分享精準煮雞蛋的方法在社交平台爆紅，粉絲量從200人暴增至295.8萬。他提出的做法是「水開下蛋、9分12秒撈起、立即冰水冷卻」，可做出口感細膩、不乾噎的水煮蛋。

此外，當有網友問及「溏心蛋」的製作時間時，網紅「愛吃蛋」也秒回「7分11秒」，甚至是有人煮蛋翻車失敗，他也能一眼看穿「水沒淹過蛋」的關鍵。

「愛吃蛋」自稱連續五年每天食用40顆雞蛋，引起外界對健康的疑慮。有網友調侃，「原來煮雞蛋是門藝術！」也有人擔心高膽固醇問題是否會影響身體。

對此，大陸專家分析稱，健康人群不必過度擔心，因雞蛋中的脂肪以不飽和脂肪為主，且含卵磷脂，有助於調節血脂；人體約七成膽固醇由自身合成，食物影響有限，正常代謝者通常無健康風險。

研究顯示，每天吃一顆蛋有助降低心血管疾病風險；每日三顆以內也可能有助年輕族群改善低密度脂蛋白膽固醇水平。然而，大陸膳食指南建議，一般成年人每週攝入6至7顆雞蛋，即每日約一顆；孕哺期、青春期、健身增肌與病後恢復者可酌情增加至每日最多三顆。

營養專家提醒，高血脂與肥胖族群應控制在每日一顆、一週五顆內，同時注意烹調方式及整體飲食結構，避免額外攝入過多油脂或加工食品，才能維持良好健康狀態。