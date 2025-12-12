中國避孕用品要課稅了！　5歲孩母親：寧可禁慾也不買

▲中國明年起對避孕藥與保險套徵13%增值稅，結束長期免稅政策。（圖／AI製圖）



記者董美琪／綜合報導

美聯社報導，中國將自明年起，首次對避孕藥品與相關用品徵收增值稅，此舉旨在呼應官方鼓勵生育的政策。不過，這項政策已引起部分女性反感，專家也警告可能帶來公共衛生風險。

根據新頒布的增值稅法，自2026年1月1日起，避孕藥及保險套等用品將不再享有免稅優惠，而是適用一般商品的13%增值稅。雖然官方媒體報導有限，但此消息在中國社群平台引發熱議，不少網友調侃指出，生孩子的花費遠高於避孕用品的價格。

專家則擔憂，避孕用品價格上升可能造成非計畫懷孕與性病風險增加。中國自1980年代實行「一胎化政策」，2015年放寬至二胎，2021年再開放三胎。過去政府積極推行避孕措施，民眾獲得相關產品也相對方便，有時甚至免費。

已有子女的胡玲玲（Hu Lingling，音譯）對新政策表示不滿，甚至打算「帶頭禁慾」以表抗議。她認為，與過去計劃生育時期的強迫手段相比，現政策顯得「荒謬無情」。

統計數據顯示，中國新生兒數量持續下滑，2019年為1470萬人，去年減至950萬人。美國維吉尼亞大學人口研究專家蔡倩（Qian Cai，音譯）指出，13%稅率對生育決策影響有限，真正影響的是育兒成本，而非避孕稅。

此外，一些女性認為，政策是政府對女性身體及性自主的控制。江西省萍鄉市教師鄒萱（Zou Xuan，音譯）表示，這種措施實際上限制了女性自由。蔡倩也提醒，避孕產品價格上漲恐讓低收入群體難以取得，可能導致意外懷孕與性傳染病增多，進而推高墮胎數量和醫療支出。