南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報：斬斷骯髒頭顱！

▲解放軍「大刀·祭」海報。（圖／翻攝東部戰區）



記者蔡紹堅／綜合報導

中日關係持續緊張，解放軍東部戰區在南京大屠殺88週年當日（12月13日）發出《大刀·祭》海報，痛批軍國主義捲土重來，並強調要「堅決斬斷骯髒頭顱」。

東部戰區《大刀·祭》的海報上畫了一把長刀對著日本，刀上滴著鮮血，旁邊還有一具穿著二戰日軍制服的骷髏，將手伸向台灣的方向。

東部戰區指出，1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪，30萬同胞慘遭屠戮。88年過去，英靈的鮮血尚未凝固，軍國主義幽靈捲土重來，「一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒我們——時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演。」

東部戰區強調，「東倭為禍近千年，血海仇深尤眼前。無義畏威心歹鬥，長刀所向靖狼煙。」

同日，中共《解放軍報》也發文痛批，時至今日，仍有一些日本政客逆世界潮流而動，否認南京大屠殺罪行，企圖突破「和平憲法」約束，肆無忌憚擴軍備武，大幅提升防衛預算，加速修訂安保政策文件，放寬武器出口限制，圖謀放棄「無核三原則」，甚至妄想武力介入台海，對地區和平穩定造成嚴重威脅。

《解放軍報》還在文中指出，「這深刻警示我們，和平需要捍衛，強軍才能安邦。我們必須練就能打仗、打勝仗的過硬本領，對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊。」