「張藝興」退出染色體娛樂股東　陸網猜測：恐因經營不善

▲張藝興退出染色體娛樂股東。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙近日傳出知名娛樂企業股權重大變動，10日相關工商資訊顯示，藝人「張藝興」正式退出長沙染色體娛樂集團有限公司股東行列，法定代表人亦同步變更。此舉引發外界對其經營動向與公司內部調整的高度關注。

據《封面新聞》報導，天眼查資料顯示，長沙染色體娛樂集團有限公司於12月10日完成工商變更，張藝興不再直接持股，新增關聯企業「染色體文化傳播有限公司」作為主要股東，持股比例達99%，另有「上海音願承興影視文化傳播有限公司」持股1%。法定代表人同時由劉歆漪變更為劉彥。

▲張藝興早年以韓國男團EXO成員在韓國活動，近年來重心放回中國，今年宣布參與EXO回歸，引起熱議。（圖／翻攝自微博）

公開資訊顯示，染色體娛樂成立於2020年4月，註冊資本1000萬元人民幣，業務範圍涵蓋演出經紀、文化藝術活動、行銷策劃、會展服務、廣告製作、攝影與影片製作、資訊科技諮詢等。此次工商變更中，公司經營範圍略作調整（新增版權代理、網路銷售等項目），但核心業務並未發生本質變化，公司經營狀態仍顯示正常，無公開重大司法風險。

業界人士分析，這類股權變動在娛樂產業屬常見運作，多為集團內部架構優化，目的在於以企業持股替代個人持股，以便降低法律風險、簡化決策流程，使公司從「個人廠牌」向「集團化、規模化」運作過渡。過去相關企業的變更，也多屬於此類結構調整，與外界臆測的「經營不善」並無直接關聯。

報導指出，另有網友質疑張藝興是否已「全面退出」公司，但從近期活動來看，包括跨年演唱會與公司相關宣傳動向，他仍深度參與染色體團隊的運營與品牌發展，並未脫離核心業務。