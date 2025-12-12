陸興起韓團「BIGBANG」模仿大賽　湖南伢子團「土味風格」反獲好評

記者魏有德／綜合報導

模仿韓國男團BIGBANG近期在大陸成為一股風潮，繼雲南版走紅後，湖南也有一群年輕人推出「湖南伢子團」，以土味風格引爆話題。五名年輕人穿著「湖南省服」棉睡衣在菜市場、田地與廣場跳舞，首支影片便突破8萬讚，網友戲稱「年底湖南VS雲南巔峰賽」。這支草根團體僅成立一個多月，卻憑真誠與反差魅力意外圈粉。

▲「湖南伢子團」模仿BIGBANG，期待能成為觀眾的開心養分。（圖／翻攝抖音）

《極目新聞》報導，湖南伢子團由五名23至24歲的年輕人組成，均來自湖南不同地區。隊長家琪表示，原本只是抱著「玩一玩」的心態發起邀約，沒想到第一支模仿影片就在網上爆紅。

湖南伢子團的成員來自各地，家琪與成員小鵬平時兼職教兒童街舞，芷江出身的小偉則是健身教練，兵兵是在懷化送外賣的騎手，「小藍」則是永州服裝店員。

影片中，他們身著棉睡衣在金色田地、菜市場、長沙黃興廣場跳舞，以接地氣又充滿反差的畫面吸引大量粉絲。兵兵表示，他常常跳完舞馬上去送外賣，「雖然累，但能做喜歡的事很開心。」

家琪透露，團員多半靠兼職維生，小藍甚至辭職專心參與排練，他因舞蹈基礎薄弱、動作「張牙舞爪」，反而成為觀眾最愛看的亮點，網友笑稱「就想看小藍今天又要出什麼洋相」。

湖南伢子團目前已開始直播，但尚無明顯收益，拍攝設備也只有一支手機，舞蹈全靠自行拆解練習。對於外界將他們與「雲南BIGBANG」並列比較，自覺仍有很大差距，會繼續磨練，希望為觀眾帶來更多快樂。