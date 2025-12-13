中台禪寺驚爆性醜聞！師兄FM2迷昏師弟性侵　8度硬上還錄影





▲男子於南投中台禪寺上禪修班，竟在寺內多次下藥迷姦師弟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投中台禪寺禪修班驚傳下藥迷姦案，一名李姓師兄在飲料內加入含有FM2成份的安眠藥後，趁師弟昏迷時，在禪寺內強行對他口交、打手槍，還將過程通通拍下，17天內密集逞慾8次。全案經南投地院審理，法官依李男犯3個以藥劑犯強制性交而對被害人為照相、錄影罪，5個以藥劑犯強制猥褻而對被害人為照相、錄影罪，合併處7年4月徒刑。

判決指出，李男於去年11月10日22時許在中台禪寺內，將FM2摻入禪修班學弟阿偉(化名)的飲料內，趁阿偉陷入昏睡，撫摸阿偉下體「打手槍」並對他口交，同時以手機拍下犯案過程，儲存在電腦和行動硬碟收藏；隔天李男又在寺內迷昏阿偉，對阿偉猥褻得逞，並拍下「打手槍」過程。李男食髓知味，接下來於同月22日到27日，連續6日以相同手法每晚對阿偉猥褻、性交。李共計侵犯阿偉8次，並通通用手機拍攝紀錄。

案情爆發後，警方查獲性影照片87張、錄影擷取照片8張、性影像影片檔等證據，李被依妨害性自主等罪起訴。李男雖坦承犯行，但辯稱他因罹患失眠症，長期就醫並領取安眠藥物，下藥時並不知道安眠藥裡含第三級毒品FM2成分。

南投地院審理，法官認為李男為滿足私慾，下藥對禪修班師弟性侵、猥褻多達8次，對師弟身心造成嚴重影響，但確實可能不知道該藥品含有第三級毒品，下藥是為了迷昏他，而非對他施用毒品或讓他成癮。另審酌李無前科，素行尚可，已和師弟調解並分期賠償中，目前從事股票投資、收入不穩，須扶養父親並支付2個妹妹的醫藥費等一切情狀，依李犯3個以藥劑犯強制性交而對被害人為照相、錄影罪，5個以藥劑犯強制猥褻而對被害人為照相、錄影罪，合併處7年4月徒刑。可上訴。

