陸第三代主戰99B坦克出廠前綜合試驗畫面曝　1KM外目標實彈射擊

記者魏有德／綜合報導

解放軍陸軍第三代主力99B坦克曾於今（2025）年九三閱兵亮相，《央視軍事》今（11）日也首次釋99B坦克在出廠前的最後綜合試驗畫面，象徵即將可以進入量產階段。此次釋出的綜合試驗包括行駛、信息（資訊）系統即時傳輸及動態能力和對1KM外目標物進行實彈射擊驗證等項目。

▲解放軍99B坦克出廠前綜合試驗。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《央視軍事》報導，工作人員在坦克高速機動時，通過專業設備，遠距離指揮遙控坦克，實現戰場態勢、作戰指令和裝備狀態等信息實時傳出共享，「這型坦克在99A的基礎上，信息化指揮通信能力、綜合火力打擊能力，都有全面提升，具備在高原、高寒等特殊環境下的快速時序作戰能力。」

此外，畫面也透過涉及試驗呈現出坦克主炮的射擊性能，在距離目標區1公里左右的發射陣位，自動裝彈機將炮彈推入炮膛，採取單發裝填、單次射擊的模式，測試精準度和可靠性。

大陸軍事專家魏東旭表示，99B的底盤和炮塔延續99式坦克的構型，但戰場環境感知能力進一步強化，「現在採用智能化方案，車組乘員可在受裝甲保護車體內部，針對周邊環境，進行更好的觀察和感知。」

魏東旭強調，99B坦克具備360度的視野，配有光學和紅外線傳感器，無論白天或黑夜，針對目標的搜索和識別能力都非常強，「和99A相比，99B的通信天線出現變化，意味著99B可以集成更多的戰場數據和情報，它也會成為地面作戰體系中，重要的信息節點。」