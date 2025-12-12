　
社會 社會焦點 保障人權

台中消防小隊長喝茫！強吻襲胸女運將遭調職　她嚇喊：太過了！

記者許權毅／台中報導

台中市消防局一名蘇姓小隊長6日喝醉後，竟然強吻同隊義消、計程車司機C女。C女身心受創，認為局長室也未積極處理，決定申訴、提告。不只如此，C女先生平時也會載送蘇，還曾不給付車資。消防局表示已經將人調職。

▲▼陳映辰。（圖／記者許權毅攝）

▲台中消防蘇姓小隊長對女義消強吻襲胸。（圖／C女提供）

C女今日由大雅區上雅里長陳映辰陪同召開記者會，女運將因為心情沈重、需看診治療，全程由陳映辰對外說明。還原事發當天，蘇姓小隊長參加不明餐敘，原本由C女同樣擔任計程車司機的先生前往載送，但先生當下已經出勤，只好由太太C女前往載人。

▲▼陳映辰。（圖／記者許權毅攝）

▲C女今日由上雅里長陳映辰（右）陪同召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

沒想到，C女先把另一人送回家，再把蘇姓小隊長送到家後，蘇藉著醉意竟然手來腳來，要求C女讓給自己「抱一下」，C女心想無法跟酒醉的人溝通，只想改快把人趕下車，不料蘇竟然襲胸、強吻，嚇得C女喊「這樣太超過了」。

▲▼陳映辰。（圖／記者許權毅攝）

▲C女當下只想讓蘇男下車，結果又遭強吻。（圖／C女提供）

C女認為，跟蘇姓小隊長平時在隊內沒有交集，因為是上下屬關係，不敢反抗，選擇跟局長室反應，結果幕僚卻沒有積極處置，甚至要求不得召開記者會，C女因而決定申訴、提告性騷。

台中市消防局表示，有關大雅分隊同仁疑似涉及性騷擾一案，已接獲申訴並受理，目前該同仁調離現職，將依相關規定召開性騷擾申訴評議委員會，聘請外部專家學者組成調查小組，進行後續調查，如有涉及不法，將依相關規定議處。

大雅警分局表示，已受理本案，被害人亦提出申訴及告訴，後續將依法通知該名蘇男到案說明，全案將依《性騷擾防治法》第25條規定，函送地檢署偵辦。

▲▼陳映辰。（圖／記者許權毅攝）

▲C女目前已經提出告訴、申訴。（圖／記者許權毅攝）

