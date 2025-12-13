　
    • 　
>
台南人行道綠帶「變開心農場」！粉專笑瘋：這條路好好吃

▲▼台南式分享人行道綠帶變開心農場的照片，讓許多網友笑翻。（圖／翻攝臉書／台南式 Tainan Style）

▲台南式分享人行道綠帶變開心農場的照片，讓許多網友笑翻。（圖／翻攝臉書／台南式 Tainan Style）

網搜小組／柯振中報導

台灣的都市當中常常能夠看見綠帶，除了美觀以外還能淨化空氣。不過，近日有民眾發現，台南一處人行道的綠帶，竟被種滿了各種蔬菜，且生長得相當良好，離奇的畫面曝光後，瞬間引發討論，就連臉書粉專「台南式 Tainan Style」也不禁調侃「這條路看起來很好吃哦」。

「台南式 Tainan Style」近日在粉專上分享大量照片，指稱台南一處人行道的綠帶，被人當成「開心農場」，上面種滿了五花八門的蔬菜，翠綠又健康的模樣讓人很難想像，這裡是人行道而非專業農場，讓小編不禁調侃「好好笑，這條路看起來很好吃哦」。

▲▼台南式分享人行道綠帶變開心農場的照片，讓許多網友笑翻。（圖／翻攝臉書／台南式 Tainan Style）

▲▼台南式分享人行道綠帶變開心農場的照片，讓許多網友笑翻。（圖／翻攝臉書／台南式 Tainan Style）

▲▼台南式分享人行道綠帶變開心農場的照片，讓許多網友笑翻。（圖／翻攝臉書／台南式 Tainan Style）

驚人的一幕曝光以後，許多網友笑歪留言，「比雜草叢生來得好看多了，一看就知道有用心整理」、「在地實境開心農場」、「竟然已經快收成了」、「這條才是『健康路』吧」、「綠意盎然，很不錯啊」、「請問可以幫忙吃嗎」、「長得很漂亮耶。」

▲▼台南式分享人行道綠帶變開心農場的照片，讓許多網友笑翻。（圖／翻攝臉書／台南式 Tainan Style）

▲▼台南式分享人行道綠帶變開心農場的照片，讓許多網友笑翻。（圖／翻攝臉書／台南式 Tainan Style）

▲▼台南式分享人行道綠帶變開心農場的照片，讓許多網友笑翻。（圖／翻攝臉書／台南式 Tainan Style）

此外，也有民眾提到，雖然這種作法並不合法，但至少有人整理，總比擺著不管、雜草叢生得好，這樣不但美觀，也不會在駕駛時被雜草遮擋視線，造成危險。

12/11 全台詐欺最新數據

全球首艘零碳排船「保利馬」啟航 中華電信賦能智慧x綠色航運雙引擎

