快訊／前隊山友拍打虎頭蜂　害後隊3山友被螫吻送醫

▲4名山友前往馬崙山登山，回程在步道4K附近，疑因前方山友騷擾到巡邏的虎頭蜂，害後來的3名山友遭蜂吻送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一行4人山友前往台中市和平區谷關七雄的馬崙山登山，回程途中前隊山友拍打在附近巡邏的虎頭蜂，害後方的3名山友被虎頭蜂螫吻另1人則幸運閃過，立即打電話報案協助。台中市消防局獲報後立即出動二輛救護車前往登山口運送傷者送醫。上月底也有6名山友在馬崙山步道螫咬，已通報林保署設置警告標示讓山友不要驚擾的蜂群，避免遭蜂吻。

台中市消防局今(13)日15︰23接獲民眾報案指出，在和平區馬崙山步道約4K處附近一行4人於下山途中，有3名同行者遭虎頭蜂螫咬傷，均可自行步行至登山口，請求救護車協助。勤指中心獲報派遣谷關及和平分隊，共出動3車5人，由谷關小隊長陳彥良帶隊前往協助。

在傍晚17：10於1.5K接觸傷患，皆可自行行走，陪同下撤回到登山口，交由救護人員處理。和平91載送1名傷患（女性33歲），右小腿蜂螫傷，給予處置後送往東勢農民醫院救治。谷關91載送2名傷患（男性32歲、男性34歲），皆為頭部蜂螫傷，給予處置後送往東勢農民醫院救治。

消防局呼籲，冬季是虎頭蜂最為兇惡的季節，登山時勿穿著太鮮豔的服裝或噴香水，勿拍打在附近的巡邏蜂，刻意驚擾到牠們時容易遭受蜂群的攻擊。