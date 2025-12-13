　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／前隊山友拍打虎頭蜂　害後隊3山友被螫吻送醫

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲4名山友前往馬崙山登山，回程在步道4K附近，疑因前方山友騷擾到巡邏的虎頭蜂，害後來的3名山友遭蜂吻送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一行4人山友前往台中市和平區谷關七雄的馬崙山登山，回程途中前隊山友拍打在附近巡邏的虎頭蜂，害後方的3名山友被虎頭蜂螫吻另1人則幸運閃過，立即打電話報案協助。台中市消防局獲報後立即出動二輛救護車前往登山口運送傷者送醫。上月底也有6名山友在馬崙山步道螫咬，已通報林保署設置警告標示讓山友不要驚擾的蜂群，避免遭蜂吻。

台中市消防局今(13)日15︰23接獲民眾報案指出，在和平區馬崙山步道約4K處附近一行4人於下山途中，有3名同行者遭虎頭蜂螫咬傷，均可自行步行至登山口，請求救護車協助。勤指中心獲報派遣谷關及和平分隊，共出動3車5人，由谷關小隊長陳彥良帶隊前往協助。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

在傍晚17：10於1.5K接觸傷患，皆可自行行走，陪同下撤回到登山口，交由救護人員處理。和平91載送1名傷患（女性33歲），右小腿蜂螫傷，給予處置後送往東勢農民醫院救治。谷關91載送2名傷患（男性32歲、男性34歲），皆為頭部蜂螫傷，給予處置後送往東勢農民醫院救治。

消防局呼籲，冬季是虎頭蜂最為兇惡的季節，登山時勿穿著太鮮豔的服裝或噴香水，勿拍打在附近的巡邏蜂，刻意驚擾到牠們時容易遭受蜂群的攻擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北飛日本航班「行動電源爆炸！」亞航最新說明
羅志祥開唱竟請到大咖韓星　當眾表演「空幹舞」自嘲
台南人行道綠帶「變開心農場」！粉專笑瘋：這條路好好吃
戒糖可以「餓死癌細胞」？醫師曝真相否定

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談強調讓高雄走得更堅定

快訊／前隊山友拍打虎頭蜂　害後隊3山友被螫吻送醫

三花幼貓眼球突出重傷獲救　新北動保即時手術助重生

全台首家！三峽區農會「碧萃茶飲」開幕　導入次世代速萃技術

南北保生大帝齊聚樹林賜福　侯友宜祈求庇佑地方平安

防高山降雪結冰風險　台14甲線翠峰至大禹嶺晚間預警性封閉

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

不只慶祝！張廖簡宗親會40週年溫馨登場

蔬果界白玉風華！大樹苦瓜節登場 中央與地方力挺農產升級

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

全球首艘零碳排船「保利馬」啟航 中華電信賦能智慧x綠色航運雙引擎

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談強調讓高雄走得更堅定

快訊／前隊山友拍打虎頭蜂　害後隊3山友被螫吻送醫

三花幼貓眼球突出重傷獲救　新北動保即時手術助重生

全台首家！三峽區農會「碧萃茶飲」開幕　導入次世代速萃技術

南北保生大帝齊聚樹林賜福　侯友宜祈求庇佑地方平安

防高山降雪結冰風險　台14甲線翠峰至大禹嶺晚間預警性封閉

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

不只慶祝！張廖簡宗親會40週年溫馨登場

蔬果界白玉風華！大樹苦瓜節登場 中央與地方力挺農產升級

「第一次覺得離死亡這麼近」行動電源突冒煙　亞航證實：旅客燙傷

蕭敬騰也是Swatch史努比錶粉絲　俏皮造型包聖誕禮

東森消費聯盟表揚大會在台中！匯集500菁英　豪送400萬元禮品

菲律賓漁船南海遭中國海警水砲攻擊！　3人受傷、2船嚴重受損

直擊／不可能！羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」　當眾嗨喊：空幹啦

本土劇男星消失3個月！猛爆性肝炎進ICU「連發3張病危」　淚崩：不敢讓媽知道

籃球女神洗菜出國脫了！　「解放比基尼」一轉身臀型被看光

台南人行道綠帶「變開心農場」！粉專笑瘋：這條路好好吃

陸籍男性配偶增長引「國安危機」？　內政部說明

開季「10勝1敗」的雲豹輸了　特攻馬可、謝亞軒連線捍衛主場勝

【違停釀禍】男閃3違停貨車跨雙黃線　女騎士遭對撞頭部重創

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔被逮

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣　登場

美麗金山走跑千人響應　跑出壯闊山海氣勢

防高山降雪結冰　台14甲線部分路段預警性封閉

溫情15年不間斷南紡總裁返鄉發804萬元冬令慰問金助2383人過冬

害後隊3山友被螫吻送醫

三高族群如何過寒冬？　醫曝護心5大要點

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

嘉義320+1城市博覽會行動車熱鬧登場！

更多熱門

相關新聞

馬崙山登山隊遭虎頭蜂攻擊！5人送醫

馬崙山登山隊遭虎頭蜂攻擊！5人送醫

一行登山隊伍今(30)日上午前往台中市和平區攀爬「谷關七雄」的馬崙山，行經步道約4.5公里處時遭虎頭蜂攻擊，造成6名山友受傷，所幸傷者意識皆清醒。警消於事發地點附近發現蜂巢，已通知相關單位前往處置。

陸豢養虎頭蜂教學流竄社群 「七里游」攻擊性最強連眼鏡蛇都吃

陸豢養虎頭蜂教學流竄社群 「七里游」攻擊性最強連眼鏡蛇都吃

高空滑索遭上百虎頭蜂狂螫　父子全身紅點亡

高空滑索遭上百虎頭蜂狂螫　父子全身紅點亡

即／噴藥引攻擊！台中6人遭虎頭蜂圍攻送醫

即／噴藥引攻擊！台中6人遭虎頭蜂圍攻送醫

千人洞步道虎頭蜂大軍攻擊　台師大登山社2人遭螫

千人洞步道虎頭蜂大軍攻擊　台師大登山社2人遭螫

關鍵字：

谷關七雄馬崙山虎頭蜂

讀者迴響

熱門新聞

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

最忘恩負義的三大星座！

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面