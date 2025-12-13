　
地方 地方焦點

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談強調讓高雄走得更堅定

▲▼立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

▲立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會。(圖／賴瑞隆辦公室提供，下同)

地方中心／高雄報導

立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像。高雄市議長康裕成與各區議員、全國工業區總會長許正雲率各社團人士出席，超過千人共襄盛舉。

賴瑞隆透過簡報向來自各行各業人士說明過去的努力以及未來政見，獲得鄉親熱烈迴響，互動熱絡。賴瑞隆表示，一個人可以走得很快，但一群人才能走得更遠；以最謙卑誠懇的態度向百工百業請益，盼讓高雄未來走得更堅定。

▲▼立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

▲▼立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆說明，無論是他陸續提出的「大亞灣計畫：亞灣3.0」、運輸路網建設、AI智慧廊帶、傳統產業加值轉型，或是青年就業與創業環境的打造，都必須從產業界實際需求出發、以市民生活為核心。他強調，將以「均衡高雄」為目標，平衡南北發展，兼顧科技及傳產發展，讓不同產業別都能大步向前。

賴瑞隆指出，高雄正站在產業轉型、城市升級的關鍵時刻，任何一個決策都必須以更穩健、踏實且誠心的態度面對。他將透過謙卑請益，把更多來自產業與地方的建議帶到政策規劃中，凝聚高雄下一階段發展的共識與方向。

▲▼立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆感性表示，高雄是一座勇敢又熱情的城市，只要市民同心團結拼建設，未來一定會越來越好。也將持續擘劃有感政策，攜手打造高雄成為科技兼具宜居、永續充滿魅力的國際級幸福城市。

本次座談會包含高雄市議長康裕成、議員簡煥宗、何權峰、邱俊憲、張博洋、郭建盟、李喬如、林智鴻、黃彥毓及議員參選人尹立、蔡秉璁、黃偵琳、黃敬雅及洪村銘等人皆出席力挺，展現高度團結的意向。

▲▼立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

相關新聞

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！急補1句後又刪文

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！急補1句後又刪文

急補8字後貼文消失了？民進黨立委賴瑞隆在世界人權日發文紀念美麗島事件，卻因貼上陳菊黑白照並寫下「想念陳菊」引發巨大誤會，不少民眾驚問「花媽怎麼了？」該貼文隨後匆忙修改，但最終仍從粉專消失。

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

一票護航賴瑞隆　Cheap：毛骨悚然

一票護航賴瑞隆　Cheap：毛骨悚然

被問是否繼續參選　賴瑞隆嘆：政治是一時、父母是一輩子

被問是否繼續參選　賴瑞隆嘆：政治是一時、父母是一輩子

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言：不會退選

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言：不會退選

賴瑞隆高雄市長選舉地方建設

