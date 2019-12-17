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華聞快遞／北京豪宅交易回暖　2億元以上住宅「簽約額年增率增4倍」

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▲▼北京市。（圖／CFP）

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》北京豪宅交易回暖　2億元以上住宅「簽約額年增率增4倍」

據中原地產數據顯示，今年前11個月，北京2000萬元（人民幣，下同）及以上住宅和別墅合計網簽1419套，網簽金額為502.86億元，簽約套數和簽約金額均明顯高於往年。其中，5000萬元以上（台幣約2.1億元）的住宅和別墅網簽金額共計154.13億元，是2018年簽約金額的4倍之多。（澎湃新聞）

《上海》上海市文化和旅遊局與東航簽署戰略合作協議

上海市文化和旅遊局17日與中國東方航空在上海簽署戰略合作框架協議，正式開啟面向全球、面向未來的新的合作模式。根據協議，雙方將在進一步拓寬境外營銷推廣渠道、積極展開大陸國內外推廣活動以及構建長效合作機制等方面開展深度合作。（中新社）

《北京》北京高精尖論壇在京舉行　專家探討如何為晶片「賦能」

以「讓芯片更智能」為話題，北京高精尖論壇暨2019未來芯片論壇16日至17日在北京舉行。清華大學微電子學研究所所長、IEEE會士魏少軍等專家應邀作報告，探討如何讓芯片更為智能。（中新社）

《青海》青海果洛機場成為大陸開通5G網路海拔最高機場

青海機場有限公司17日透露，中國三江源自然保護區第二座民用機場「果洛機場5G基站」日前正式開通，經過連日來的運行，目前信號平穩。據悉，這標誌著果洛機場率先邁入「5G+智慧機場」時代，成為大陸開通5G網絡海拔最高的機場。（中新社）

▲青海果洛機場。（圖／中新社）

▲青海果洛機場。（圖／中新社）

《上海》上海新版《住宅設計標準》明年實施　多層及以上住宅應設電梯

備受關注的上海市工程建設規範《住宅設計標準》近日已由上海市住房和城鄉建設管理委員會組織修訂完成，即將於2020年1月1日起正式實施。內容中顯示，多層及以上住宅應設置電梯，且每單元至少設置一台可容納擔架的電梯，電梯廳應滿足擔架通行要求。（澎湃新聞）

《四川》成都租房需求僅次於北京　位居大陸第二

58同城、安居客近日發布《2019年中國住房租賃報告》，內容顯示，在新一線城市中，成都的租房需求已經超過上海、深圳，排名大陸全國第二，僅次於北京；而重慶、武漢兩城的訪問量也已超過廣州，位列第六、第七位。（澎湃新聞）

《青海》大陸最大能源電力領域股權融資項目正式簽約

大陸國家電投黃河水電公司17日披露，央企混改引戰第一大項目、最大能源電力領域股權融資項目「青海黃河增資引戰項目」於16日正式簽約。（中新社）

《北京》大陸今年棉花產量達588.9萬噸　種植面積穩中略降

大陸國家統計局網站17日透露，大陸國家統計局農村司高級統計師黃秉信解讀棉花生產情況，數據顯示，今年棉花產量588.9萬噸，比2018年減少21.3萬噸，下降3.5%。此外，大陸棉花種植面積穩中略降，棉花單產有所降低。（中新社）

▼大型採棉機正在進行機械化採摘。（圖／中新社）

▲▼大型採棉機正在進行機械化採摘。（圖／中新社）

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