搭機遇乘客「行動電源爆炸」機艙失火冒煙！她嚇傻：離死亡好近

記者施怡妏／綜合報導

行動電源於飛機上起火事件時有所聞，有多家航空公司都明確規定，乘客搭機時不得使用行動電源，有網友表示，今（13）早搭機飛往日本札幌，起飛不到半小時，機艙內突然傳出尖叫聲，空氣也彌漫著煙硝味，疑似有乘客的行動電源爆炸，似乎還有冒火光，原PO嚇壞「在飛機上遇到失火的機率是多少？」

「網友@luunnaa___03」在Threads發文，班機從桃園機場起飛，升空後不到半小時，機艙內突然出現異狀，疑似有乘客攜帶的行動電源爆炸燃燒，現場隨即傳出尖叫聲，原本正在休息的乘客全驚醒。隨後，空氣中開始瀰漫著燒焦與煙硝味，氣味刺鼻。

坐在前排的原PO嚇壞，「在飛機上遇到失火的機率是多少…第一次覺得離死亡這麼近，謝謝保佑，大家都平安無事」。從影片中可見，空服員拿著水滅火，並且疏散附近的乘客，幸好機上人員都平安無事。

貼文曝光，掀起網友熱論，「真的不要再貪小便宜買便宜跟來路不明的行動電源了」、「還好沒事！行動電源帶上機真的要小心，飛機上爆炸今年已經好幾起了」、「看來行動電源的主人要賠錢賠到脫褲了」、「上飛機嚴禁使用行動電源！充電線也要分開」、「現在行動電源在很多地方都能租借…真的沒必要帶上飛機」。

