　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭機遇乘客「行動電源爆炸」機艙失火冒煙！她嚇傻：離死亡好近

▲▼ 。（圖／網友授權轉載）

▲乘客的行動電源爆炸。（圖／網友授權轉載）

記者施怡妏／綜合報導

行動電源於飛機上起火事件時有所聞，有多家航空公司都明確規定，乘客搭機時不得使用行動電源，有網友表示，今（13）早搭機飛往日本札幌，起飛不到半小時，機艙內突然傳出尖叫聲，空氣也彌漫著煙硝味，疑似有乘客的行動電源爆炸，似乎還有冒火光，原PO嚇壞「在飛機上遇到失火的機率是多少？」

「網友@luunnaa___03」在Threads發文，班機從桃園機場起飛，升空後不到半小時，機艙內突然出現異狀，疑似有乘客攜帶的行動電源爆炸燃燒，現場隨即傳出尖叫聲，原本正在休息的乘客全驚醒。隨後，空氣中開始瀰漫著燒焦與煙硝味，氣味刺鼻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

坐在前排的原PO嚇壞，「在飛機上遇到失火的機率是多少…第一次覺得離死亡這麼近，謝謝保佑，大家都平安無事」。從影片中可見，空服員拿著水滅火，並且疏散附近的乘客，幸好機上人員都平安無事。

貼文曝光，掀起網友熱論，「真的不要再貪小便宜買便宜跟來路不明的行動電源了」、「還好沒事！行動電源帶上機真的要小心，飛機上爆炸今年已經好幾起了」、「看來行動電源的主人要賠錢賠到脫褲了」、「上飛機嚴禁使用行動電源！充電線也要分開」、「現在行動電源在很多地方都能租借…真的沒必要帶上飛機」。

．本文經「網友＠luunnaa___03」授權轉載。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理
「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線
屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了！
快訊／女騎士噴飛墜谷死亡！
快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳　

快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

沒有小三介入！老公員旅結束「突然提離婚」　她聽原因：要答應嗎

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

高雄無菜單鐵板燒+1「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

切割虐狗加盟主　茶聚門市貼「解約公告」：下周拆招牌

搭機遇乘客「行動電源爆炸」機艙失火冒煙！她嚇傻：離死亡好近

台大校長陳文章成功續任　校務會議拿下74%同意票

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出白色內褲」！吸63萬人觀看

要打要快！高雄公費流感疫苗將用完　中央加碼1.9萬劑快沒了

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳　

快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

沒有小三介入！老公員旅結束「突然提離婚」　她聽原因：要答應嗎

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

高雄無菜單鐵板燒+1「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

切割虐狗加盟主　茶聚門市貼「解約公告」：下周拆招牌

搭機遇乘客「行動電源爆炸」機艙失火冒煙！她嚇傻：離死亡好近

台大校長陳文章成功續任　校務會議拿下74%同意票

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出白色內褲」！吸63萬人觀看

要打要快！高雄公費流感疫苗將用完　中央加碼1.9萬劑快沒了

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理

「妳能在黑暗中找到我」James Alyn暖哭歌迷　新歌藏台北彩蛋：在國國家寫的

《九重紫》陸劇男神脫衣露精壯胸肌！一早「穿暴汗衣」敷面膜跑步

《摩登大聖》男星過世！　「倒臥自家公寓」享壽60歲

陸劇男神拍片有職災…羞曝「啃4隻豬腳」　全場傻眼：肉眼可見變胖

新北耶誕城糜先生要粉絲「把手借給我」　部分粉絲忙撐傘來不搖棒

花蓮文創園區「繪本故事屋」開幕！3000冊書免費看、樹洞孩子最愛

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

詐團超大膽上門收錢！她買貨轉賣想賺差價　哥機警報案保她25萬

【我就想抱著睡！】婦人堅持領130萬理由超瞎 警民勸阻講到嘴快破

生活熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

「電梯樓層按錯」怎麼取消？新光三越解答

大學生路過抽成惹議　Cheap：商業鬼才

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

啦啦隊女神同框爸爸被酸「亂倫」　火大回嗆

E級DJ被「拍打襲胸」羞問：你們有比牠厲害嗎

更多熱門

相關新聞

日機場櫃檯前「行動電源起火」！焦黑照曝

日機場櫃檯前「行動電源起火」！焦黑照曝

日本大分機場7日下午驚傳行動電源起火意外，一名旅客攜帶的手提包內的行動電源突然冒煙燃燒，所幸火勢已於下午4時前撲滅，無人受傷，也未對機場航班造成影響。

年末出國必看！行動電源、液體「安檢新制總整理」

年末出國必看！行動電源、液體「安檢新制總整理」

陸行動電源超嚴新規　7成產能恐退出

陸行動電源超嚴新規　7成產能恐退出

就行動電源回收「現賺400元」活動剩4天

就行動電源回收「現賺400元」活動剩4天

台鐵車廂「旅客行動電源自燃」濃煙瀰漫　區間車延誤22分鐘

台鐵車廂「旅客行動電源自燃」濃煙瀰漫　區間車延誤22分鐘

關鍵字：

行動電源飛機起火航空安全乘客驚魂桃園札幌

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

最忘恩負義的三大星座！

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面