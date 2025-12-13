吳志中傳密訪以色列　陸方提出嚴正交涉

▲外交部次長吳志中。（圖／記者徐文彬攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

外媒《路透社》報導，我外交部政務次長吳志中近期對以色列進行了未公開的訪問。對此，中國大陸駐以色列使館13日表示，已第一時間向以色列提出嚴正交涉。

陸駐以色列使館指出，台灣是中國的一個省，沒有什麼外交部，「中方一貫堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方交往。中國駐以色列使館已第一時間向以方提出嚴正交涉。」

陸駐以色列使館提到，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本准則，也是中國與包括以色列在內的世界各國建立和發展外交關係的前提和基礎。

陸駐以色列使館稱，中以建交公報中明確指出，「以色列國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。」

陸駐以色列使館強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線，「我們再次敦促以方切實恪守一個中國原則，糾正錯誤行為，停止向鼓吹台獨的分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中以關係大局。」

對於吳志中訪問以色列的報導，我外交部並未正面證實，僅回應，「台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域互惠交流合作，鼓勵雙邊人員交流，並樂見更多互利互惠的合作。」