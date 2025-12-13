J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！泰國飯店員工驚見遺體

▲成人片女星兼網紅瑪達肋納墜樓身亡。（圖／翻攝自marymagdalenedied IG）

記者曾羿翔／綜合報導



以誇張身形與極端整形風格走紅的33歲成人片女星兼網紅瑪達肋納（Mary Magdalene），近日在泰國普吉島墜樓身亡，消息震驚國際網路社群。瑪莉的遺體目前已由芭東醫院轉送至普吉瓦奇拉醫院，將進一步相驗。

綜合外媒報導，瑪達肋納於當地時間周二抵達普吉島後，入住芭東塔飯店（Paton Tower），原計畫僅短暫停留一晚。不料在入住後數小時內，從飯店九樓房間的陽台墜落。飯店人員於下午約1時30分在停車場發現她倒臥地面，已無生命跡象。

警方初步勘查指出，其房間陽台留有拖鞋，擺放位置顯示她曾走近欄杆，研判可能是不慎失足墜落，目前未排除任何可能性，詳細死因仍待法醫相驗釐清。遺體已由芭東醫院轉送至普吉瓦奇拉醫院進行進一步檢驗，家屬亦已接獲通知。

值得注意的是，瑪達肋納在離世前數小時，曾於Instagram發布耐人尋味的貼文。畫面對照電影《楚門的世界》結尾場景，並搭配她的童年照片，同時還將帳號名稱改為「MaryMagdaleneDied」，未料竟成為她生前最後的發文。

瑪達肋納以J罩杯、約9.5公斤的誇張上圍聞名，長年進行多項極端整形與紋身改造，據稱花費高達數十萬英鎊，在成人影像圈與社群平台累積大量關注。噩耗傳出後，多位藝人與網紅紛紛在社群媒體上發文悼念。

其兄長伊凡也發表感性文字，回憶兩人過往相處點滴，坦言對妹妹的離世充滿不捨與遺憾，表達深切思念之情。警方目前仍持續調查，等待法醫報告出爐後，才能釐清事件全貌。