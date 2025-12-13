亞洲最大交通樞紐之一　廣州白雲站將AI引入公共服務

▲廣州白雲站。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／廣州報導

人工智慧（AI）正當道，大陸不少地方也將AI引入公共服務之中。其中，廣州白雲站作為華南地區最大的車站之一，正善用AI技術，不只可幫旅客帶路，還能讓車站節能兩成。

廣州白雲站於2023年12月26日投用營運，總體樞紐面積是129萬平方公尺，站房面積為45.3萬平方公尺，站場規模為11台24線，號稱是亞洲最大的綜合交通樞紐之一。

「2025年兩岸暨港澳・東南亞華文媒體廣州行」近日在廣州舉行，廣州車站值班站長黃楚嘉親自向參訪媒體示範白雲站所導入的AI出行助手，除了常見的車次查詢、路線規劃之外，還有站內導航、智慧問答等功能。

黃楚嘉介紹其中的AI站內導航功能，在掃描專用QRcode之後，輸入欲前往的地點（如剪票口或商店），系統就能精確結合手機位置找出步行路線，甚至還能以擴增實境（AR）進行指引。

▲廣州白雲站AI出行助手。

談及導入AI站內導航的初衷，黃楚嘉表示，作為一個較新的車站，且擁有4個進站口，旅客從不同方向入站後，可能無法很準確地找到檢票口，所以當時才會設計出這套系統。

AI技術也被用於提升廣州白雲站的營運效率，首先是將鐵路、公車、網約車等大數據集合在指揮中心，通過即時的監控，可得知車站相關區域的人流多寡，並調配網約車來即時疏散人群。

▼站內燈光可透過AI辨識天氣，自動調整亮度。

此外，車站站體上方的節能燈光，可根據當下天氣進行調整，月台的燈光也可根據列車的抵達與駛離，自動進行開關；透過AI運算，目前廣州白雲站已經初步實現節能20％左右。

廣州白雲站自啟用以來，客流量持續逐步上升。據悉，目前從該站出發的日均人次為3.5萬，到達該站也是約3.5萬人次，而在大陸十一假期期間，更達到最高峰、突破單日12萬人次客流量。

▼廣州車站值班站長黃楚嘉。