北京市區迎入冬初雪！　故宮秒成「銀白世界」超吸睛

▲北京故宮12日雪景。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／北京報導

北京市區自今（12）日午間開始，迎來入冬後第一場飄雪。不少民眾不畏寒冷天氣，呼朋引伴到各大名勝古蹟景點打卡。其中，許多年輕女生身著宮廷服飾，到雪中的北京故宮留影，體驗成為銀白世界中娘娘與格格。

根據天氣預報，12日凌晨降雪從北京西部山區開始，早晨至上午逐漸影響平原地區，中午至前半夜為降雪明顯時段，後半夜平原地區減弱結束，山區降雪將持續至13日上午。這波降雪還伴隨著明顯降溫，北京12日白天最高氣溫將降至-3度，13日夜間最低氣溫降至-10度。

▲北京市區道路因下雪出現塞車。

北京市區的這場降雪從近午開始，儘管是細雪綿綿，持續累積之下，仍在屋頂與人行道上留下一層積雪；同時，因地滑減緩車速，市區不少路段下午都出現擁塞狀況。

《東森新媒體ETtoday》實際觀察發現，在平日且淡季的今天，北京故宮的門票已經全部預約額滿，就是衝著難得的故宮雪景而來。北京故宮外圍的角樓，也湧入許多民眾與攝影愛好者前往拍照打卡。

▲北京故宮角樓。

穿著宮廷服飾的何小姐受訪表示，她來自重慶，看到雪是非常罕見的事，這也是她今年所見的第一場雪，感覺特別興奮，加上今天在飄雪中的故宮拍照，也挺有氛圍。雖然當下只有0度，但她說，穿著古裝只要不動就會覺得熱，一走動就會灌風進去。

另一位余小姐，則身穿明代娘娘服裝，下雪天氣讓她有穿越到古代的感覺，「感覺自己差點當上娘娘」。談及為何選擇明代服裝，她認為非常漂亮，同時也想體驗一下自己的文化。不過她發抖地說，現在「凍僵了已經」。

▲景山公園人滿為患。

至於可以俯瞰北京故宮全景的景山公園，今日人潮大爆滿，從售票處一路至山頂基本上都需要排隊。為了應對濕滑地磚可能造成的意外，園方特別進行上山人流管制，原本10分鐘登頂的路程，今日則費時超過30分鐘。不過為了一睹故宮雪景，民眾仍樂此不疲。

▼民眾在景山公園內堆起小雪人。