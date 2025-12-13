機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

▲賽特智能無人駕駛清掃車。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／廣州報導

機器人與人工智慧（AI）正夯，大陸相關領域廠商如雨後春筍般出現。儘管該產業蓬勃發展，大陸有大廠仍認為，機器人並非無所不能，加上許多行業需要真人服務的溫度，因此無需擔憂機器人取代人類，反而強調「人機協作」的重要性。

賽特智能是大陸無人駕駛全場景解決方案提供商，主攻環衛與醫療兩大細分市場，目前在廣州、深圳、成都、重慶等大陸50餘座城市實現規模化落地應用，並成功進軍新加坡、日本等海外市場，總案例數超500個。

在智慧醫療領域，醫療服務機器人「智賽拉」系列可實現環境消毒、物流配送等場景的智慧化無人應用；在智慧環衛領域，「智賽潔」無人駕駛清掃車具有多種自動清掃模式、自動加水倒垃圾、灑水降塵、輔助安防等功能，每小時可清掃1萬平方公尺。

對於AI產業的激烈競爭，賽特智能首席技術官賴志林受訪時直言，近年AI突然爆紅之後，相關人才數量卻有限，各家廠商在原有人才裡面去挖人，使人才不斷流動，這對包括該公司在內的所有AI行業參與者，都是很大的競爭壓力。

賴志林指出，儘管AI的興盛會吸引非常多的人才流入到算法、AI行業，不過該公司仍是不斷培養新人，比例如招聘大量應屆生，而在培養人才的過程中，也對整個區域的發展帶來很大益處，當地AI人才會越來越多。

▲賽特智能首席技術官賴志林。

談及機器人產業蓬勃對人類的影響，賴志林認為，這是為了讓人類的生活更好，從體力勞動中解放出來，例如城市中的配送，以及商場內的清潔等，都是類似的願景。

不過，賴志林並不認為機器人會取代人類，並提出「人機協作」概念。他表示，機器人並非無所不能，很多時候還是需要跟人類進行協作；以清掃為例，大的場景如大廣場等，用無人清掃車很方便、效率高，晚上也可不停歇地清掃。

然而，賴志林舉例，在一些較難做的事情，例如收集、擦拭果皮箱等，還是需要交給人去進行，就現有技術來說，這些事情對機器人還是有一定難度，即使能做出來這樣的機器，整體成本也很高，因此人機協同仍有其需求。

此外，賴志林認為，有一些行業始終還是要有真人的服務，因為人類本身對體驗或感受服務是有需求的，如果所有的行業都使用機器人取代，也不是合理的做法。

▼賽特智能。