朱學恒合照爆乳闆娘「兩手放背後」　網友酸：手變乖巧了

記者黃翊婷／綜合報導

「宅神」朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君事件，被法院依強制猥褻罪判刑11個月，今年12月1日才出監。朱學恒12日直播探訪美食，並與大甲地瓜球老闆娘進行訪談，在雙方合照中，只見老闆娘穿著爆乳上衣，大秀好身材，朱則是將雙手放在背後，被網友們留言嘲諷「兩隻手變乖巧了」。

▲朱學恒在直播過程中都與老闆娘保持一定距離。（圖／翻攝自YouTube／萬事通事務所）

朱學恒2022年在餐敘中兩度強吻台北市議員鍾沛君，還聲稱「反正妳明天也不會記得」，結果被法院依強制猥褻罪判刑11個月定讞，並於2025年1月24日入監服刑。朱學恒原訂刑滿日期為12月23日，但由於在獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，因此獲縮刑處遇，並在12月1日上午出監，整個人瘦了一大圈。

朱學恒出監後在YouTube進行多場直播，有分享減重20公斤的經驗，也有討論文化歷史、AI科技的，就是不談政治。朱學恒12日直播探訪美食，受訪商家是知名大甲地瓜球攤販，老闆娘以不科學的火辣身材聞名，朱學恒在直播過程中一直與老闆娘保持距離。

事後，老闆娘也在Threads上分享照片，只見朱學恒將雙手放在背後，只是稍微傾斜上半身與老闆娘合照，但仍有不少網友留言抨擊朱學恒涉犯猥褻一事，還有部分網友嘲諷他「兩隻手變乖巧了」。