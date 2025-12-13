陸舉行南京大屠殺死難者公祭　強調「珍愛和平」未提近期中日爭議

▲南京大屠殺死難者公祭。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

今年是南京大屠殺88週年，中共中央、國務院13日上午在南京舉行2025年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部部長石泰峰出席儀式時強調銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，未提及近期的中日爭議。

公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行，據新華社報導，約8000名各界代表胸前佩戴白花，靜靜肅立，10時整，全場向南京大屠殺死難者默哀，南京市拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，行人就地默哀。

石泰峰致詞時表示，深切緬懷南京大屠殺的無辜死難者，緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄，緬懷同中國人民並肩抗擊日本侵略者而英勇獻身的國際戰士和國際友人，表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

石泰峰說，歷史記憶刻骨銘心，時代潮流浩蕩向前。今天，中國式現代化已經展開壯美畫卷並呈現出無比光明的前景，中華民族正以勢不可擋的步伐邁向偉大復興。

石泰峰強調，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，大力弘揚偉大抗戰精神，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而努力奮鬥，為人類和平與發展的崇高事業作出更大貢獻。

報導提到，石泰峰致詞後，88名南京市青少年代表宣讀《和平宣言》，6名社會各界代表撞響「和平大鐘」。伴隨著3聲深沈的鐘聲，3000隻和平鴿展翅高飛，寄託著對死難者的無盡哀思和對世界和平的不懈追求。

據報導，公祭儀式由中共中央書記處書記、國務委員王小洪主持，大陸全國人大常委會副委員長張慶偉、全國政協副主席蘇輝和中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立出席。

中日局勢近期因日本首相高市早苗「台灣有事」的說法持續緊張，中方多次要求日方撤回言論，還提醒公民避免前往日本，事件甚至擴散至軍事層面，進一步引發「雷達照射」爭議。