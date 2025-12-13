　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

▲▼中國大陸汽車出口,奇瑞汽車。（圖／CFP）

▲大陸汽車出口。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監督管理總局12日公布《汽車行業價格行為合規指南》徵求意見稿，擬規範汽車產業的促銷與定價行為，遏制車企間的惡性價格戰。對此，比亞迪、小鵬汽車、北汽集團等車企陸續發聲支持，強調將嚴格落實規範價格競爭行為的要求。

根據，《每日經濟新聞》報導，中國汽車流通協會副會長王都表示，《汽車行業價格行為合規指南》將對汽車行業因「內卷式」競爭引發的無序價格戰起到遏製作用。

王都強調，「內卷式」競爭讓產業的健康度下降，企業和行業的發展需要健康的發展環境。

▲▼中國大陸小鵬汽車。（圖／CFP）

大陸市場監督管理總局在起草說明中指出，實踐中，汽車生產銷售領域存在價格標示不規範、價格欺詐、價格串通、非理性競爭等行為，嚴重擾亂了市場秩序，侵害了消費者和經營者的合法權益，不利於汽車行業高質量發展。

文件發表後，比亞迪、小鵬汽車、北汽集團等車企陸續發聲支持。其中，比亞迪表示，將嚴格落實規範價格競爭行為的要求，保障消費者的利益，堅決杜絕任何形式的價格欺詐和不正當競爭行為。

據大陸統計局的數據，大陸汽車製造業的利潤率從2017年的7.8%下滑至2024年的4.4%。中汽協也指出，近年來，汽車業「內卷式」競爭嚴重影響了產業健康發展，破壞了市場正常競爭秩序，導致行業整體盈利水平持續下滑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北飛日本航班　行動電源爆炸！機上畫面曝
日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5
廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻
台鐵副站長車禍昏迷！甜美笑容留印象　鏟子超人集氣求行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸財政部：明年重視解決地方財政困難　兜牢基層「三保」底線

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

中共中央財辦副主任：明年要促進居民收入成長與經濟成長同步

中國房市政策定調去庫存　山東推住房以舊換新

陸舉行南京大屠殺死難者公祭　石泰峰：珍愛和平、開創未來

中共中央財辦副主任：今年中國主要經濟指標表現優於預期

吳志中傳密訪以色列　陸方提出嚴正交涉

南京大屠殺88週年　解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報：斬斷骯髒頭顱！

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

陸財政部：明年重視解決地方財政困難　兜牢基層「三保」底線

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

中共中央財辦副主任：明年要促進居民收入成長與經濟成長同步

中國房市政策定調去庫存　山東推住房以舊換新

陸舉行南京大屠殺死難者公祭　石泰峰：珍愛和平、開創未來

中共中央財辦副主任：今年中國主要經濟指標表現優於預期

吳志中傳密訪以色列　陸方提出嚴正交涉

南京大屠殺88週年　解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報：斬斷骯髒頭顱！

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

失智柯基犬「秋刀魚」遭虐　昨晚飼主到案說明：一時情緒失控

超狂！單場獨轟「72分」　邱群琋改寫UBA單場得分新高

搭機遇乘客「行動電源爆炸」機艙失火冒煙！她嚇傻：離死亡好近

肯定托育夥伴專業付出　台南市表揚202位托育人員打造安心育兒環境

10位萌系吉祥物齊聚台南　黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

太保兒童公園升級　市長鄭淑分盼打造安全多元遊戲環境

像回家一樣！　辛特力：不可能錯過重返富邦勇士機會

早餐妹煮奶茶「碰1聲」機車被撞倒　竟是白色賓士肇事還落跑

台大校長陳文章成功續任　校務會議拿下74%同意票

高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製

【違停釀禍】男閃3違停貨車跨雙黃線　女騎士遭對撞頭部重創

大陸熱門新聞

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報

中國避孕用品要課稅了！女性：太荒謬

陸第三代主戰99B坦克出廠前綜合試驗畫面曝 1KM外目標實彈射擊

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

北京市區迎入冬初雪！　故宮秒成「銀白世界」超吸睛

陸「雞蛋網紅」自曝一天要吃40顆 全網複製完美「煮蛋技巧」精準到秒

亞洲最大交通樞紐之一　廣州白雲站將AI引入公共服務

「張藝興」退出染色體娛樂股東行列

陸興起韓團「BIGBANG」模仿大賽 湖南伢子團「土味風格」反獲好評

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

吳志中傳密訪以色列　陸方提出嚴正交涉

南京大屠殺88週年　解放軍報發文批日

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

廣東一處加油站請清涼女模站台促銷 車輛大排長龍還可合照惹議

更多熱門

相關新聞

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

政府鼓勵公共運輸，不過汽機車私人運具數量卻創下新高，根據交通部調查，開車費用變貴了，113年平均每輛自用小客車要花8.4萬元養車，比2年前多出550元，北部人最辛苦，每年要付9.2萬元；不過機車養車費用下降了，比2年前省下157元。

smart首款大型房車企劃啟動

smart首款大型房車企劃啟動

Audi傳奇銘機5缸引擎迎來50周年

Audi傳奇銘機5缸引擎迎來50周年

賓士旗艦S-Class化身無人計程車

賓士旗艦S-Class化身無人計程車

川普放寬日本K-Car可望進軍美國

川普放寬日本K-Car可望進軍美國

關鍵字：

內卷汽車

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

最忘恩負義的三大星座！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面