陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監督管理總局12日公布《汽車行業價格行為合規指南》徵求意見稿，擬規範汽車產業的促銷與定價行為，遏制車企間的惡性價格戰。對此，比亞迪、小鵬汽車、北汽集團等車企陸續發聲支持，強調將嚴格落實規範價格競爭行為的要求。

根據，《每日經濟新聞》報導，中國汽車流通協會副會長王都表示，《汽車行業價格行為合規指南》將對汽車行業因「內卷式」競爭引發的無序價格戰起到遏製作用。

王都強調，「內卷式」競爭讓產業的健康度下降，企業和行業的發展需要健康的發展環境。

大陸市場監督管理總局在起草說明中指出，實踐中，汽車生產銷售領域存在價格標示不規範、價格欺詐、價格串通、非理性競爭等行為，嚴重擾亂了市場秩序，侵害了消費者和經營者的合法權益，不利於汽車行業高質量發展。

文件發表後，比亞迪、小鵬汽車、北汽集團等車企陸續發聲支持。其中，比亞迪表示，將嚴格落實規範價格競爭行為的要求，保障消費者的利益，堅決杜絕任何形式的價格欺詐和不正當競爭行為。

據大陸統計局的數據，大陸汽車製造業的利潤率從2017年的7.8%下滑至2024年的4.4%。中汽協也指出，近年來，汽車業「內卷式」競爭嚴重影響了產業健康發展，破壞了市場正常競爭秩序，導致行業整體盈利水平持續下滑。