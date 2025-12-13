陸財政部：明年重視解決地方財政困難　兜牢基層「三保」底線

▲大陸工廠生產線。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸財政部黨組書記、部長藍佛安12日主持召開黨組會議時指出，明年將重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線，積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，嚴禁違規新增隱性債務。

會議提到，明年將繼續實施更加積極的財政政策，支持持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，促進保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

會議指出，按照中央經濟工作會議部署安排，明年政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，提升宏觀經濟治理效能。財政部門要準確把握明年經濟工作的總體要求和政策取向，保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，提高政策精准性和有效性。

會議提到，明年將用好用足各類政府債券資金，發行超長期特別國債，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作。支持優化「兩新」政策實施，用好個人消費貸款和服務業經營主體貸款“雙貼息”政策，大力支持實施提振消費專項行動。適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，更好發揮政府投資帶動效應，推動投資止跌回穩。

會議強調，明年將重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線。積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，嚴禁違規新增隱性債務。嚴肅財經紀律，黨政機關要堅持過緊日子。健全預期管理機制，提振社會信心。要及早謀劃、落實落細明年各項財政工作，進一步提高財政宏觀調控效能，有力推動經濟社會持續健康發展。

最後，會議還提到，要高標準高質量編制好財政「十五五」規劃、會計「十五五」規劃。臨近歲末年初，要支持扎實做好困難群眾幫扶救助、安全生產、應急救災等工作，下大氣力兜牢民生底線。