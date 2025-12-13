　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸財政部：明年重視解決地方財政困難　兜牢基層「三保」底線

▲▼ 工廠,工人,生產線。（示意圖／CFP）

▲大陸工廠生產線。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸財政部黨組書記、部長藍佛安12日主持召開黨組會議時指出，明年將重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線，積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，嚴禁違規新增隱性債務。

會議提到，明年將繼續實施更加積極的財政政策，支持持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，促進保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

會議指出，按照中央經濟工作會議部署安排，明年政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，提升宏觀經濟治理效能。財政部門要準確把握明年經濟工作的總體要求和政策取向，保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，提高政策精准性和有效性。

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

會議提到，明年將用好用足各類政府債券資金，發行超長期特別國債，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作。支持優化「兩新」政策實施，用好個人消費貸款和服務業經營主體貸款“雙貼息”政策，大力支持實施提振消費專項行動。適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，更好發揮政府投資帶動效應，推動投資止跌回穩。

會議強調，明年將重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線。積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，嚴禁違規新增隱性債務。嚴肅財經紀律，黨政機關要堅持過緊日子。健全預期管理機制，提振社會信心。要及早謀劃、落實落細明年各項財政工作，進一步提高財政宏觀調控效能，有力推動經濟社會持續健康發展。

最後，會議還提到，要高標準高質量編制好財政「十五五」規劃、會計「十五五」規劃。臨近歲末年初，要支持扎實做好困難群眾幫扶救助、安全生產、應急救災等工作，下大氣力兜牢民生底線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北飛日本航班　行動電源爆炸！機上畫面曝
日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5
廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻
台鐵副站長車禍昏迷！甜美笑容留印象　鏟子超人集氣求行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸財政部：明年重視解決地方財政困難　兜牢基層「三保」底線

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

中共中央財辦副主任：明年要促進居民收入成長與經濟成長同步

中國房市政策定調去庫存　山東推住房以舊換新

陸舉行南京大屠殺死難者公祭　石泰峰：珍愛和平、開創未來

中共中央財辦副主任：今年中國主要經濟指標表現優於預期

吳志中傳密訪以色列　陸方提出嚴正交涉

南京大屠殺88週年　解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報：斬斷骯髒頭顱！

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

陸財政部：明年重視解決地方財政困難　兜牢基層「三保」底線

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

中共中央財辦副主任：明年要促進居民收入成長與經濟成長同步

中國房市政策定調去庫存　山東推住房以舊換新

陸舉行南京大屠殺死難者公祭　石泰峰：珍愛和平、開創未來

中共中央財辦副主任：今年中國主要經濟指標表現優於預期

吳志中傳密訪以色列　陸方提出嚴正交涉

南京大屠殺88週年　解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報：斬斷骯髒頭顱！

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

失智柯基犬「秋刀魚」遭虐　昨晚飼主到案說明：一時情緒失控

超狂！單場獨轟「72分」　邱群琋改寫UBA單場得分新高

搭機遇乘客「行動電源爆炸」機艙失火冒煙！她嚇傻：離死亡好近

肯定托育夥伴專業付出　台南市表揚202位托育人員打造安心育兒環境

10位萌系吉祥物齊聚台南　黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

太保兒童公園升級　市長鄭淑分盼打造安全多元遊戲環境

像回家一樣！　辛特力：不可能錯過重返富邦勇士機會

早餐妹煮奶茶「碰1聲」機車被撞倒　竟是白色賓士肇事還落跑

台大校長陳文章成功續任　校務會議拿下74%同意票

高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

大陸熱門新聞

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報

中國避孕用品要課稅了！女性：太荒謬

陸第三代主戰99B坦克出廠前綜合試驗畫面曝 1KM外目標實彈射擊

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

北京市區迎入冬初雪！　故宮秒成「銀白世界」超吸睛

陸「雞蛋網紅」自曝一天要吃40顆 全網複製完美「煮蛋技巧」精準到秒

亞洲最大交通樞紐之一　廣州白雲站將AI引入公共服務

「張藝興」退出染色體娛樂股東行列

陸興起韓團「BIGBANG」模仿大賽 湖南伢子團「土味風格」反獲好評

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

吳志中傳密訪以色列　陸方提出嚴正交涉

南京大屠殺88週年　解放軍報發文批日

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

廣東一處加油站請清涼女模站台促銷 車輛大排長龍還可合照惹議

更多熱門

相關新聞

財政部估今年稅收短徵500億　結束連4年超徵

財政部估今年稅收短徵500億　結束連4年超徵

財政部11日公布前11月總稅收3兆5813億元，創歷年同期新高，但距全年預算目標還有2206億元的差距、達成率94.2%，預估全年稅收可能短徵300億元至500億元，結束連4 年超徵。

電子發票平台12／19下午6點開始維修　估18小時不能兌獎

電子發票平台12／19下午6點開始維修　估18小時不能兌獎

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

普發現金1843萬人已領錢　財部揪出11個釣魚假網站

普發現金1843萬人已領錢　財部揪出11個釣魚假網站

關鍵字：

財政部地方債

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

最忘恩負義的三大星座！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面