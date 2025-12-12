少女幫男友釣出閨蜜「3人共床」　左右夾擊脫她褲子性侵

▲台中一名沈男跟未成年女友把一名女子約出性侵，沈遭判刑。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者許權毅／台中報導

台中沈姓男子與未成年女友聯手把一名A女約出，2人趁A女在床上睡覺時，從兩側合力脫去她的褲子，讓沈男性侵得逞。法院審理時，A女雖說並未親眼看見少女動手脫褲，但感覺是遭2人同時脫褲。法院綜合事證，認為難以佐證少女有共同施行或協助，僅判沈男2年6月刑期；少女則被少年法庭判決不付審理。

檢警追查，沈男跟未成年女友交往期間，少女結識一名A女，兩人約A女到台中大里一處住所見面。半夜3人共同睡在床上，A女睡在2人中間，結果沈男動手觸摸A女胸部，沒想到A女制止對方後，仍被脫去褲子、內褲性侵。

A女嚇到大哭，趕緊撥打電話、傳訊給友人要求協助報案，並稱「少女叫我穿衣服，跟我道歉，我不知道她會一起騙我，她說她在睡覺不知道。」

但檢方認定，沈男跟少女是共同基於強制性交犯意聯絡，一同將A女褲子脫下進行強制性交。

A女證稱，當時少女一直「盧」自己過去睡，還沒睡著時，發現自己睡在沈男跟少女中間，一起把我的褲子脫掉，再遭沈男性侵。A女於審理時表示，感覺是兩人的力量一起動手，少女就躺在旁邊，不然會是誰？

但少女於審理時說，房間很暗，並沒有看到沈男跟A女在做什麼，也沒有協助脫褲。

法院認為，沈男從事綁鋼筋工人，力量比一般人強大，難憑A女自身感覺之力量強度，就認定少女有一同動手脫褲。

法院發現，雖然A女跟少女對話紀錄曾出現「3P？」，但並未有後續討論，難以認定少女有積極參與性交行為。加上A女身上並無明顯傷口或皮膚摩擦痕跡，難認定少女有協助施行強制行為，認定本件應是沈男單獨犯案。

中院審酌，沈男與A女調解成立，考量素行尚可，依刑法第59條減刑，但沈男為了一己私慾，趁A女到訪時侵害他人自主權，惡性非輕，依強制性交罪判處2年6月刑期。