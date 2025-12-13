中共中央財辦副主任：今年中國主要經濟指標表現優於預期

▲中共中央財辦副主任韓文秀。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀13日在2025－2026中國經濟年會上表示，今年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年，是很不平凡的一年，全年經濟社會發展主要預期目標將順利實現，「十四五」即將圓滿收官。

韓文秀提到，一年來，中國經濟頂壓前行，向新向優發展，展現出了強大的韌性和活力，主要經濟指標表現好於預期，許多機構預測，全年經濟增長5%左右，「我國仍然是全球經濟增長的最大引擎。就業形勢總體穩定，外貿較快增長，出口多元化成效明顯，現代化產業體系建設加快推進。」

韓文秀指出，中國新質生產力穩步發展，人工智能、生物醫藥、機器人等研發和應用處在全球第一梯隊。改革開放邁出新步伐。縱深推進全國統一大市場建設，綜合整治內卷式競爭，太陽能等產業的供求關係和價格走勢出現積極的變化，資本市場交投活躍，國內外投資者信心增強，自主開放有序推進。安全、穩定、自信、包容的中國形象展現在世界的面前。

韓文秀說，「十四五」規劃綱要所確定的20項主要指標即將順利完成，推動黨和國家事業發展取得新的重大成就。

韓文秀還說，近期，國際貨幣基金組織、高盛等國際機構紛紛上調了今明兩年中國經濟增長的預測，回望「十四五」，中國有效應對世紀疫情、脫鈎斷鏈、自然災害等超乎尋常的衝擊挑戰，經濟實力明顯壯大，經濟總量連續跨過110兆元、120兆元、130兆元的台階，今年預計達到140兆元左右。