廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出白色內褲」！吸63萬人觀看

▲舞者服裝惹議。（圖／翻攝自FB「紀錄廟會文化粉絲團」）



記者施怡妏／綜合報導

不少台灣廟會活動為了吸引人潮、帶動現場氣氛，會找來辣妹舞者表演，粉專「紀錄廟會文化粉絲團」發文，貼出一段影片，舞者們穿著極短迷你裙，一字排開熱舞，不過一轉身，白色小褲褲全看光光。影片曝光，有網友認為尺度太大，服裝太誇張，「我怎麼覺得神明沒有很想看這個」。

粉專「紀錄廟會文化粉絲團」貼出一段影片，廟會活動現場有一群辣妹熱舞，穿著短版小背心配牛仔外套，下身則是迷你裙，一轉身白色小褲褲看得一清二楚，讓人超害羞。

影片曝光，吸引63萬人觀看，多數網友認為太超過，「一堆阿姨在廟會露屁股這樣對嗎？」「謝神一定要這樣子嗎？往往都是人想看才會物化女性」、「扭曲的廟會文化」、「其實這樣穿蠻醜的欸」、「不管誰看，其實物化女性的都是女性自己」、「是給男人看還是給神看？」「老實說...雖然我也愛看，但廟會這樣子是不是越來越走鐘了啊，感覺不太妥當」。

不過也有網友表示，「沒看錯的話應該都有穿上膚色的褲襪，別看到短裙就以為看到了什麼」、「神明愛不愛看我是不知道，但我知道人很愛看」、「覺得還好啦，至少比一堆人在那邊打架好多了。 看這個至少和平」、「道德在哪裡？廉恥在哪裡？地址在哪裡？」