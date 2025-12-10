邊爬山邊看手機？他腳下突崩落「墜40公尺深谷」　驚悚畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

中國四川廣安華鎣山「刀片岩」近日爆出驚險墜崖意外，一名男子行走在狹窄稜線上時，為了替同行隊友拍照拿出手機，卻在確認角度時腳下石頭突然鬆動崩塌，整個人瞬間向後摔落約 40 公尺深的懸崖，沿山坡又滾了近 15 公尺，驚險畫面在網路瘋傳。男子事後回憶仍心有餘悸，「石頭垮塌那一下我以為自己死定了！」

從流出的影片可見，男子一手拿手機、一手抓登山杖，小心行走在峭壁邊緣，下一秒腳踩的石塊突然斷裂，他直接墜入山谷，引起周遭登山客驚聲尖叫。多人一度以為他凶多吉少，沒想到男子奇蹟生還，僅脊椎輕微骨裂、頭部外傷，目前已住院休養。他事後發文報平安，「山神眷顧！福大命大！活著真好！」

▲四川男懸崖邊拍照踩空，直墜40公尺。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，有網友質疑他爬山還「滑手機」，同行友人則澄清，他並非玩手機，而是準備幫隊友拍照才會拿著手機低頭查看。男子也強調自己是領隊，本要提醒隊友注意安全，卻在瞬間踩空摔落。

華鎣山旅遊景區工作人員表示，他們未接獲景區內墜崖事故通報，且「刀片岩」並非景區開放區域，只允許遠距離觀賞、禁止攀登。警方也指出，目前尚未接到報案，呼籲民眾切勿擅自闖入未開放、無安全設施的地點，避免發生意外。