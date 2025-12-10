　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

邊爬山邊看手機？他腳下突崩落「墜40公尺深谷」　驚悚畫面曝

記者閔文昱／綜合報導 

中國四川廣安華鎣山「刀片岩」近日爆出驚險墜崖意外，一名男子行走在狹窄稜線上時，為了替同行隊友拍照拿出手機，卻在確認角度時腳下石頭突然鬆動崩塌，整個人瞬間向後摔落約 40 公尺深的懸崖，沿山坡又滾了近 15 公尺，驚險畫面在網路瘋傳。男子事後回憶仍心有餘悸，「石頭垮塌那一下我以為自己死定了！」

從流出的影片可見，男子一手拿手機、一手抓登山杖，小心行走在峭壁邊緣，下一秒腳踩的石塊突然斷裂，他直接墜入山谷，引起周遭登山客驚聲尖叫。多人一度以為他凶多吉少，沒想到男子奇蹟生還，僅脊椎輕微骨裂、頭部外傷，目前已住院休養。他事後發文報平安，「山神眷顧！福大命大！活著真好！」

▲四川男懸崖邊拍照踩空，直墜40公尺。（圖／翻攝自微博）

▲四川男懸崖邊拍照踩空，直墜40公尺。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，有網友質疑他爬山還「滑手機」，同行友人則澄清，他並非玩手機，而是準備幫隊友拍照才會拿著手機低頭查看。男子也強調自己是領隊，本要提醒隊友注意安全，卻在瞬間踩空摔落。

華鎣山旅遊景區工作人員表示，他們未接獲景區內墜崖事故通報，且「刀片岩」並非景區開放區域，只允許遠距離觀賞、禁止攀登。警方也指出，目前尚未接到報案，呼籲民眾切勿擅自闖入未開放、無安全設施的地點，避免發生意外。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鳳凰逼近！南投消防籲取消或延期登山

鳳凰逼近！南投消防籲取消或延期登山

中央氣象署已宣布將鳳凰颱風升格為中度颱風，預測路徑正逐漸朝台灣逼近；南投縣消防局嚴正呼籲，颱風期間山區潛藏極高風險，請所有山友切勿冒險入山，以免危及自身與搜救人員安全。

天池山莊、玉山主峰線積雪　登山要備三寶

天池山莊、玉山主峰線積雪　登山要備三寶

玉管處提醒登山糧食計畫4原則

玉管處提醒登山糧食計畫4原則

郡大林道3／20起全線封閉3個月進行施工改善

郡大林道3／20起全線封閉3個月進行施工改善

谷關七雄「山域事故多」　林務局提醒春節登山「做4樣功課」

谷關七雄「山域事故多」　林務局提醒春節登山「做4樣功課」

華鎣山墜崖事故登山安全四川旅遊刀片岩

