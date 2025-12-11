　
大陸 大陸焦點 特派現場

賴談「民主是台灣唯一的方向」　國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20251210（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

共軍軍機連日在日韓周邊頻繁出沒，賴清德總統10日受訪時表達反對，同日還強調「民主是台灣唯一的方向」。此番談話引發大陸國台辦批評，稱賴清德在台灣實行「威權統治」，不斷製造「綠色恐怖」，「沒有資格奢談民主、和平」。

賴清德10日受訪時表示，堅定反對以暴力或脅迫方式，改變區域和平穩定的單邊行為，並強調台灣會堅定維持現狀，也會提升國防力量。同日，他還發文強調「民主是台灣唯一的方向」，會與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（11）日晚間發布「答記者問」，批評賴清德「又在顛倒黑白、大放厥詞，又在鼓噪『以武謀獨』、『倚外謀獨』，又在煽炒『民主對抗威權』虛假敘事」。

陳斌華批評，賴清德打著「民主」、「和平」的幌子窮兵黷武、勾連外部勢力持續謀「獨」挑釁，再次暴露其冥頑不化的「台獨」本性和「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的真實面目。

陳斌華稱，「賴清德上台以來，頑固堅持『台獨』立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗，為了一黨一己之私，大肆揮霍民脂民膏，大搞『備戰謀獨』、『全民皆兵』，把台灣帶向兵凶戰危的險境，把民眾綁上『台獨』分裂的瘋狂戰車」。

陳斌華稱，賴清德在島內（指台灣）實行「威權統治」，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，不斷製造「綠色恐怖」、「寒蟬效應」；賴清德充斥對抗思維，嚴重違背島內民意，嚴重戕害民主法治，既是台海形勢緊張動蕩的始作俑者，也是台灣社會撕裂對立的最大亂源，根本沒有資格奢談「民主」、「和平」。

陳斌華說，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣前途的唯一方向。他稱，當前反對「台獨」分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一和分裂的鬥爭、正義與邪惡的對抗。他說，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為任何形式的「台獨」分裂行徑留下任何餘地。

12/09 全台詐欺最新數據

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

