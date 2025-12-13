　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戒糖可以「餓死癌細胞」？醫師曝真相否定：不如想辦法先消耗掉

▲▼Dostarlimab用於治療癌細胞DNA修復功能發生缺損的病患特別有效。（圖／載自pixabay）

▲張家銘表示，與其戒糖想著餓死癌細胞，不如讓身體優先消耗糖分。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

基因醫師張家銘近日針對「是否能透過不吃糖餓死癌細胞」的常見疑問提出說明指出，臨床與科學證據顯示，與其刻意斷糖或挨餓，不如設法讓身體本身優先消耗糖分，才是較符合現有研究的方向。他強調，過度限制飲食往往先削弱患者體力，卻未必能抑制腫瘤生長。

張家銘在臉書上分享，許多患者認為癌細胞仰賴糖分生存，只要不攝取糖類即可使其凋亡，但從分子代謝層級來看，癌細胞真正的問題不在於「吃得多」，而是具備高度彈性的能量取得能力。當葡萄糖不足時，癌細胞可改用肝醣、果糖、半乳糖，甚至分解核酸或細胞內儲存物質維生，這種現象在科學上被稱為「代謝重編程」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，臨床上常見患者嚴格戒糖、減少澱粉攝取，短時間內體重快速下降，但同時出現疲憊、肌力流失、行動能力下降等狀況，檢查結果卻未見腫瘤明顯改善。這並非患者不夠努力，而是因為腫瘤仍可透過自噬作用或分解周邊組織持續獲取能量。

張家銘進一步引述 2025 年發表於《Communications Biology》的研究指出，與其關注是否「斷糖」，更關鍵的是糖分最終被誰使用。研究顯示，若葡萄糖能優先被肌肉、棕色脂肪或免疫細胞消耗，腫瘤可利用的能量自然減少，這一現象已在實驗中反覆被證實。

在生活建議方面，他表示，最實際且科學支持的介入方式是增加日常活動量，例如走路、站立、簡單抬腿或深蹲等，重點在於啟動肌肉對葡萄糖的消耗。他指出，肌肉是人體最大的葡萄糖使用者，只要肌肉持續運作，能量的優先權就掌握在身體本身，而非腫瘤。

此外，張家銘也提醒，治療期間應避免無意中補充腫瘤可利用的原料。他指出，酒精代謝、高果糖飲食及部分加工食品會增加體內乙酸，而在腫瘤缺氧環境中，乙酸可成為脂質合成的材料，因此建議治療期間盡量避免酒精及高果糖飲品。

他強調，評估健康狀態時，不應只關注體重或血糖數字，更應觀察身體功能是否維持，例如行走速度、恢復體力所需時間、睡眠品質及肌肉流失情況，這些都是能量是否仍由身體主導的重要指標。

張家銘最後表示，癌症並非因單一食物而產生，也不會因完全戒除某種營養素而消失。真正重要的是透過生活型態的調整，逐步讓能量、血糖與代謝重新回到身體掌控之中，而不是試圖以挨餓的方式對抗腫瘤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北飛日本航班「行動電源爆炸！」亞航最新說明
羅志祥開唱竟請到大咖韓星　當眾表演「空幹舞」自嘲
台南人行道綠帶「變開心農場」！粉專笑瘋：這條路好好吃
戒糖可以「餓死癌細胞」？醫師曝真相否定

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「第一次覺得離死亡這麼近」行動電源突冒煙　亞航證實：旅客燙傷

台南人行道綠帶「變開心農場」！粉專笑瘋：這條路好好吃

戒糖可以「餓死癌細胞」？醫師曝真相否定：不如想辦法先消耗掉

帥主管「陪睡大媽」換大單！女業務揭內幕　釣出一票老鳥

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳　

快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

沒有小三介入！老公員旅結束「突然提離婚」　她聽原因：要答應嗎

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

高雄無菜單鐵板燒+1「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

切割虐狗加盟主　茶聚門市貼「解約公告」：下周拆招牌

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

全球首艘零碳排船「保利馬」啟航 中華電信賦能智慧x綠色航運雙引擎

「第一次覺得離死亡這麼近」行動電源突冒煙　亞航證實：旅客燙傷

台南人行道綠帶「變開心農場」！粉專笑瘋：這條路好好吃

戒糖可以「餓死癌細胞」？醫師曝真相否定：不如想辦法先消耗掉

帥主管「陪睡大媽」換大單！女業務揭內幕　釣出一票老鳥

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳　

快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

沒有小三介入！老公員旅結束「突然提離婚」　她聽原因：要答應嗎

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

高雄無菜單鐵板燒+1「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

切割虐狗加盟主　茶聚門市貼「解約公告」：下周拆招牌

「第一次覺得離死亡這麼近」行動電源突冒煙　亞航證實：旅客燙傷

蕭敬騰也是Swatch史努比錶粉絲　俏皮造型包聖誕禮

東森消費聯盟表揚大會在台中！匯集500菁英　豪送400萬元禮品

菲律賓漁船南海遭中國海警水砲攻擊！　3人受傷、2船嚴重受損

直擊／不可能！羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」　當眾嗨喊：空幹啦

本土劇男星消失3個月！猛爆性肝炎進ICU「連發3張病危」　淚崩：不敢讓媽知道

籃球女神洗菜出國脫了！　「解放比基尼」一轉身臀型被看光

台南人行道綠帶「變開心農場」！粉專笑瘋：這條路好好吃

陸籍男性配偶增長引「國安危機」？　內政部說明

開季「10勝1敗」的雲豹輸了　特攻馬可、謝亞軒連線捍衛主場勝

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

生活熱門新聞

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

「電梯樓層按錯」怎麼取消？新光三越解答

大學生路過抽成惹議　Cheap：商業鬼才

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

更多熱門

相關新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

名醫劉博仁近日分享一名「一直覺得很累」的男患者前來求診，驗出血紅素11.5 g/dL，為輕度貧血，加上腫瘤指數CEA 8 ng/mL，催促患者一定要做大腸鏡，卻被以「最近很忙、應該沒事」推託。醫師直覺有異堅持要求檢查，結果竟是大腸直腸癌第三期。他不禁感嘆，「很多疾病不是突然變嚴重的，而是我們忽略它太久」。

接受與痛苦隨行　人生更豁達自在

接受與痛苦隨行　人生更豁達自在

建立孩子「心理安全感」5個練習

建立孩子「心理安全感」5個練習

超慢跑教官徐棟英現身台中女監

超慢跑教官徐棟英現身台中女監

從運動延伸到人生的成功守則！

從運動延伸到人生的成功守則！

關鍵字：

癌細胞戒糖代謝腫瘤運動

讀者迴響

熱門新聞

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

最忘恩負義的三大星座！

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面