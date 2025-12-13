戒糖可以「餓死癌細胞」？醫師曝真相否定：不如想辦法先消耗掉

▲張家銘表示，與其戒糖想著餓死癌細胞，不如讓身體優先消耗糖分。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

基因醫師張家銘近日針對「是否能透過不吃糖餓死癌細胞」的常見疑問提出說明指出，臨床與科學證據顯示，與其刻意斷糖或挨餓，不如設法讓身體本身優先消耗糖分，才是較符合現有研究的方向。他強調，過度限制飲食往往先削弱患者體力，卻未必能抑制腫瘤生長。

張家銘在臉書上分享，許多患者認為癌細胞仰賴糖分生存，只要不攝取糖類即可使其凋亡，但從分子代謝層級來看，癌細胞真正的問題不在於「吃得多」，而是具備高度彈性的能量取得能力。當葡萄糖不足時，癌細胞可改用肝醣、果糖、半乳糖，甚至分解核酸或細胞內儲存物質維生，這種現象在科學上被稱為「代謝重編程」。

他指出，臨床上常見患者嚴格戒糖、減少澱粉攝取，短時間內體重快速下降，但同時出現疲憊、肌力流失、行動能力下降等狀況，檢查結果卻未見腫瘤明顯改善。這並非患者不夠努力，而是因為腫瘤仍可透過自噬作用或分解周邊組織持續獲取能量。

張家銘進一步引述 2025 年發表於《Communications Biology》的研究指出，與其關注是否「斷糖」，更關鍵的是糖分最終被誰使用。研究顯示，若葡萄糖能優先被肌肉、棕色脂肪或免疫細胞消耗，腫瘤可利用的能量自然減少，這一現象已在實驗中反覆被證實。

在生活建議方面，他表示，最實際且科學支持的介入方式是增加日常活動量，例如走路、站立、簡單抬腿或深蹲等，重點在於啟動肌肉對葡萄糖的消耗。他指出，肌肉是人體最大的葡萄糖使用者，只要肌肉持續運作，能量的優先權就掌握在身體本身，而非腫瘤。

此外，張家銘也提醒，治療期間應避免無意中補充腫瘤可利用的原料。他指出，酒精代謝、高果糖飲食及部分加工食品會增加體內乙酸，而在腫瘤缺氧環境中，乙酸可成為脂質合成的材料，因此建議治療期間盡量避免酒精及高果糖飲品。

他強調，評估健康狀態時，不應只關注體重或血糖數字，更應觀察身體功能是否維持，例如行走速度、恢復體力所需時間、睡眠品質及肌肉流失情況，這些都是能量是否仍由身體主導的重要指標。

張家銘最後表示，癌症並非因單一食物而產生，也不會因完全戒除某種營養素而消失。真正重要的是透過生活型態的調整，逐步讓能量、血糖與代謝重新回到身體掌控之中，而不是試圖以挨餓的方式對抗腫瘤。