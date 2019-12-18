華聞快遞／北京頂級商辦大樓空置率「創近10年新高」

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》北京頂級商辦大樓空置率「創近10年新高」

隨著巨量供應集中入市，北京頂級商辦大樓空置率也出現近10年新高。據悉，高力國際華北區研究部總監陸明17日在北京的一場媒體發布會上表示，截至2019年末，北京頂級商辦大樓空置率達到15.9%，這也是自2010年以來的最高值。（中新社）

《新疆》新疆維吾爾自治區深耕「一帶一路」 拓展外貿空間

近年來，隨著「一帶一路」倡議深入實施，南疆地區也高度重視外向型經濟發展，不斷優化發展環境，打造區域性交通樞紐和商貿物流產業集群，吸引高質量項目和企業落戶。（中新社）

《北京》互聯網風險專項整治見成效 在營網貸機構已不到500家

第三屆中國互聯網金融論壇在京召開。大陸人民銀行副行長潘功勝17日表示，非銀行支付、網絡借貸、互聯網保險等領域的監管框架基本確立，並不斷完善。（中新社）

《上海》長三角智慧產業一體化 推動區域精細化管理

《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》於12月1日發布，內容指出，虹橋商務區將建設國際開放樞紐，打造國際化的中央商務區和國際貿易新平台。作為長三角區域一體化發展的門戶，完善的產業政策體系和發展環境為人工智能企業，在虹橋商務區集聚創造了條件。（中新社）

▲中國北斗產業技術創新西虹橋基地。（圖／中新社）

《北京》2020年5G手機出貨量有望突破2億支

大陸工信部今年6月向三大运营商发放5G商用牌照，5G正式进入商用推广发展新阶段。據悉，多款5G手机先后亮相，5G基础设施建设快速铺开；目前，大陸全国已开通5G基站达到11.3万个，5G套餐的签约用户已有87万户。

《上海》上海發布智能製造三年行動計劃 深度應用5G、人工智能等技術

上海發布《上海市智能製造行動計劃（2019-2021年）》，計劃到2021年，進一步深化5G、人工智能、互聯網、大數據和製造業融合程度，打造成為智慧製造應用新高地、核心技術策源地和系統解決方案輸出地，推動長三角智能製造協同發展。（中新社）

《北京》大陸前11月引資規模保持全球第二位

大陸今年以來吸引外資依然保持稳定增長態勢，1—11月年增率增長2.6%，引資規模保持全球第二名，這也顯示，外資對大陸發展前景的堅毅信心。

《福建》：福州新零售產業呈井噴式發展

零售創新轉型、連鎖便利店發展、智慧商圈建設等，這1年以來，福州零售產業呈現井噴式發展。福州2018年率先提出打造大陸知名「新零售之都」目標，同年全省首家新零售標桿店「盒馬鮮生」落地台江區，拉開了新零售發展的序幕。（中新社）

▲福建省。（圖／CFP）