　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京頂級商辦大樓空置率「創近10年新高」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世界銀行報告稱，過去一年中國實施的改革數量居東亞太平洋地區之首。圖為北京市。（圖／CFP）

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》北京頂級商辦大樓空置率「創近10年新高」
隨著巨量供應集中入市，北京頂級商辦大樓空置率也出現近10年新高。據悉，高力國際華北區研究部總監陸明17日在北京的一場媒體發布會上表示，截至2019年末，北京頂級商辦大樓空置率達到15.9%，這也是自2010年以來的最高值。（中新社）

《新疆》新疆維吾爾自治區深耕「一帶一路」　拓展外貿空間
近年來，隨著「一帶一路」倡議深入實施，南疆地區也高度重視外向型經濟發展，不斷優化發展環境，打造區域性交通樞紐和商貿物流產業集群，吸引高質量項目和企業落戶。（中新社）

《北京》互聯網風險專項整治見成效 在營網貸機構已不到500家
第三屆中國互聯網金融論壇在京召開。大陸人民銀行副行長潘功勝17日表示，非銀行支付、網絡借貸、互聯網保險等領域的監管框架基本確立，並不斷完善。（中新社）

《上海》長三角智慧產業一體化 推動區域精細化管理
《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》於12月1日發布，內容指出，虹橋商務區將建設國際開放樞紐，打造國際化的中央商務區和國際貿易新平台。作為長三角區域一體化發展的門戶，完善的產業政策體系和發展環境為人工智能企業，在虹橋商務區集聚創造了條件。（中新社）

▲中國北斗產業技術創新西虹橋基地。（圖／中新社）

▲中國北斗產業技術創新西虹橋基地。（圖／中新社）

《北京》2020年5G手機出貨量有望突破2億支
大陸工信部今年6月向三大运营商发放5G商用牌照，5G正式进入商用推广发展新阶段。據悉，多款5G手机先后亮相，5G基础设施建设快速铺开；目前，大陸全国已开通5G基站达到11.3万个，5G套餐的签约用户已有87万户。

《上海》上海發布智能製造三年行動計劃　深度應用5G、人工智能等技術
上海發布《上海市智能製造行動計劃（2019-2021年）》，計劃到2021年，進一步深化5G、人工智能、互聯網、大數據和製造業融合程度，打造成為智慧製造應用新高地、核心技術策源地和系統解決方案輸出地，推動長三角智能製造協同發展。（中新社）

《北京》大陸前11月引資規模保持全球第二位
大陸今年以來吸引外資依然保持稳定增長態勢，1—11月年增率增長2.6%，引資規模保持全球第二名，這也顯示，外資對大陸發展前景的堅毅信心。

《福建》：福州新零售產業呈井噴式發展
零售創新轉型、連鎖便利店發展、智慧商圈建設等，這1年以來，福州零售產業呈現井噴式發展。福州2018年率先提出打造大陸知名「新零售之都」目標，同年全省首家新零售標桿店「盒馬鮮生」落地台江區，拉開了新零售發展的序幕。（中新社）

▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

▲福建省。（圖／CFP）

ET快訊
143萬粉正妹直播吞「海鮮超粗條狀物」！網眼尖發現黑色一坨嚇
結婚10周年用「離婚典禮」畫句點！親友+律師見證簽字..場面
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「裸跑弟」何宜德11歲拿大專文憑「史上最年輕」：想當企業家

進入市場免關稅！香港與澳洲簽訂2大經貿協定「明年1/17正式生效」

四川煤礦滲水救援奇蹟！　13人「受困86小時」清晨全救出...現場響掌聲

辣人妻砸98萬隆胸！回家「人工雙峰」往下掉…胸前慘掛「四顆硬肉肉」崩潰

遭同學羞辱「無恥不要臉」　15歲少女跳河成浮屍：希望別再當人了…

華聞快遞／北京頂級商辦大樓空置率「創近10年新高」

遭3車高速輾過！老翁倒地慘死路中　駕駛竟全裝沒事肇逃

法院拒絕上訴　香港泛民主派議員區諾軒和范國威將失議席

11月訪港旅客暴跌56%！旅發局出新招吸客　取消除夕煙花匯演

影／「彩色駿馬」畫紙奔騰！白衣男「隨性潑墨+2把大刷」30秒繪染片引千人朝聖

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

「裸跑弟」何宜德11歲拿大專文憑「史上最年輕」：想當企業家

進入市場免關稅！香港與澳洲簽訂2大經貿協定「明年1/17正式生效」

四川煤礦滲水救援奇蹟！　13人「受困86小時」清晨全救出...現場響掌聲

辣人妻砸98萬隆胸！回家「人工雙峰」往下掉…胸前慘掛「四顆硬肉肉」崩潰

遭同學羞辱「無恥不要臉」　15歲少女跳河成浮屍：希望別再當人了…

華聞快遞／北京頂級商辦大樓空置率「創近10年新高」

遭3車高速輾過！老翁倒地慘死路中　駕駛竟全裝沒事肇逃

法院拒絕上訴　香港泛民主派議員區諾軒和范國威將失議席

11月訪港旅客暴跌56%！旅發局出新招吸客　取消除夕煙花匯演

影／「彩色駿馬」畫紙奔騰！白衣男「隨性潑墨+2把大刷」30秒繪染片引千人朝聖

朴志訓宣布2月來台開唱！　「場地、票價、售票系統全公開」最貴＄5200

亞洲首例！台大從6企業撤資4.32億元　管中閔承諾撤「高汙染產業」投資

韓國瑜否認給「王小姐」錢買房怒告…遭週刊打臉　吳子嘉：總統候選人說謊

網傳國道通行費改一上路收50公里　高公局回應了

藍綠橘鐵粉看過來！「總統＋政黨」號次配對出爐：②⑨、③⑭、①③

【奧斯塔羅】最近三個月的投資運勢發展如何？

張善政偕張嘉郡聽心聲　毛巾業盼設產專區改稅法

為年輕人發聲？商總理事長賴正鎰：「房地合一稅應廢除！」

莫迪嗆反對派「謠言製造機」　印度反公民法示威者：警察朝我開槍

日職／讓台灣球迷多看歐力士　張奕將改登錄名

大陸熱門新聞

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

她勒死正宮「淋油炸屍」做成燒臘

12歲兒8萬儲值遊戲！父母崩潰求退款

老師指責偷手機　少女心碎跳樓

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

砸98萬隆胸！辣人妻挺「四團硬肉肉」回家…

富察氏火鍋　康熙爺一吃就愛上

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

老翁被3車輾過慘死　駕駛竟全肇逃

她遺失身分證結果「多了個老公」

搭同事車回家！人妻遭丈夫鐵棍毆打

陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親授旗

四川內江資中縣地震　規模5.2

更多熱門

相關新聞

北京2億元以上住宅「簽約額年增率增4倍」

北京2億元以上住宅「簽約額年增率增4倍」

據中原地產數據顯示，今年前11個月，北京2000萬元（人民幣，下同）及以上住宅和別墅合計網簽1419套，網簽金額為502.86億元，簽約套數和簽約金額均明顯高於往年。其中，5000萬元以上（台幣約2.1億元）的住宅和別墅網簽金額共計154.13億元，是2018年簽約金額的4倍之多。（澎湃新聞）

1至11月河北省進出口超3642億元增長12.7%

1至11月河北省進出口超3642億元增長12.7%

貴州市場主體突破300萬戶

貴州市場主體突破300萬戶

福建多地設立「涉台檢察室」

福建多地設立「涉台檢察室」

北京：遊戲產業2025年年產值將達1500億

北京：遊戲產業2025年年產值將達1500億

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

許瑋甯爆秘婚劉又年！無名指婚戒露餡

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面