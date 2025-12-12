　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

▲大陸自行研發的巨無霸無人機「九天」首飛成功。（圖／翻攝央視）

▲大陸自行研發的巨無霸無人機「九天」首飛成功。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸大型通用無人機「九天」昨（11）日在陝西蒲城完成首次飛行。該機型具備最大載重6噸、航時12小時、轉場航程7000公里等特色，可支援海島與偏遠地區重型物資運輸，軍民用途轉換功能，並能搭載多種任務模組。此外，「九天」還可作為「空中母艦」協同指揮無人機蜂群，被視為解放軍重型無人機自主研發的一項重要突破。

▲九天無人機。（AI圖／記者魏有德製）

▲九天無人機。（AI圖／記者魏有德製）

《央視新聞》報導，作為自主研發的大型通用平台，該機採用「平台化＋模組化」設計，具備大載重、高昇限、寬速域與短距起降能力。其機身長16.35米、翼展25米，最大起飛重量達16噸，載荷能力為6000公斤，航時可達12小時，續航距離約7000公里，性能位居同級產品前列。

透過更換不同的模組化任務艙，「九天」可執行多樣民用任務，包括山區與海島重物運輸、救災物資投送、通信恢復、地理測繪、災情評估及礦產普查等，支援多領域應用。

▲大陸自行研發的巨無霸無人機「九天」首飛成功。（圖／翻攝央視）

此外，「九天蒼穹」無人航空通用平台同日亮相，定位為圍繞「九天」打造的重型無人機系統，可作為「空中母艦」協同指揮無人機蜂群，也能掛載重型裝備完成精準打擊。其平台提供6噸載重能力與90千瓦能源，可支持各類大型專業任務艙。

該平台採「飛機平台＋任務艙」結構，搭配標準化介面，可快速轉換森林防火、應急救援、氣象作業、通信中繼及空投空運等任務。官方形容其為「空中重卡」，兼具效率與成本優勢。

大陸軍事專家傅前哨表示，「九天」屬於無人機中的「巨無霸」，在全球同類設備中十分罕見，不論尺寸、起飛重量或有效載荷均達突出水準，且翼下掛載能力強，可攜帶多種有人機使用的裝備。

傅前哨強調，「九天」航程遠、升限高，配備渦扇發動機與大展弦比機翼，具備高空長航時能力，可執行更廣範圍任務，展現重型無人機在軍民雙用上的延伸空間。

