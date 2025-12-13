校慶驚魂！持刀男追2學童闖校園　警3分鐘到場制伏

記者陳崑福、董美琪／屏東報導

屏東警分局今（13）日中午12時57分接獲110報案，指屏東市一處校園疑有男子持刀闖入。勤務中心立即派遣線上快速打擊部隊前往處理，警方於通報後約3分鐘內陸續抵達現場，迅速將男子控制，全程未發生肢體衝突，現場師生及民眾均未受傷。

▲校慶活動驚傳持刀闖入，屏東警3分鐘壓制醉漢。（圖／記者陳崑福翻攝）



警方初步了解，一名居無定所的45歲曾姓男子，今持美工刀在仁愛路一帶校園周邊滋擾，先是在校園旁道路追逐2名學童進入學校，過程中學童驚聲尖叫。警方接獲通報後迅速趕赴現場，於校園周邊道路將人攔下。

由於當時校內正舉辦校慶活動，突發狀況一度引發現場學童及民眾驚嚇。警方到場後立即隔離現場，並查扣美工刀1把，經確認曾嫌疑似酒後情緒失控。

全案警詢後，警方依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，將曾嫌移送屏東地檢署偵辦，並同步啟動校園安全防護機制，同時建請檢察官聲請羈押，以防止再度危害公共安全。

屏東分局指出，未來將持續加強校園周邊巡邏與大型活動安全部署，並已啟動校園安全通報機制，與校方保持即時聯繫，確保師生及社區安全。警方也呼籲民眾，如發現可疑人、事，請立即撥打110報案，共同防範暴力事件發生。