刺青美女自曝「16歲被持刀性侵」學霸變+9妹！　IG曝光

Netflix戀愛實境秀《不良一族尋愛記》近期在Threads討論度飆升，節目鎖定混混、太妹族群，邀請11位來賓同住兩週直球交流，氣氛火爆真實。其中一位全身刺青的女來賓「乙葉」自曝過去，大家瞬間嚴肅下來。節目片段在網路造成討論，她的社群網站也被流傳。

▲Netflix戀愛實境秀《不良一族尋愛記》乙葉。（圖／翻攝IG／otosan_inkcat，下同）

節目裡，一位滿手刺青的女來賓「乙葉」，坦承自己其實以前是超乖的學霸，成績優異還當過學生會長，甚至有門禁、父母接送，還靠獎學金出國留學。其他來賓起初半信半疑，還有人開玩笑說她是不是有雙重人格，現場笑成一片。

但當主持人和男來賓問到她是怎麼變成現在這樣時，她突然嚴肅地說出自己16歲時被持刀性侵的事實。她說當時只想「活下來就好」，整個人像靈魂抽離。現場原本熱鬧的氣氛瞬間凝重，大家都靜下來聽她講完。

這段自白在網路上引起大量迴響，不少網友表示心疼，也猜測她是不是為了保護自己才有這層刺青形象。有人說光是講出來就已經很勇敢了，「希望她幸福，別再有人傷害她」。但也有人質疑這段故事是否只是節目劇本，不用太認真對待。如今隨著節目播出，乙葉也受關注，她的社群網頁也被不少網友開始流傳。