　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

南京大屠殺88週年　解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

▲▼台灣有事,中日關係,日中關係。（圖／路透）

▲中日關係持續緊張。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

今天（12月13日）是南京大屠殺88週年，中共中央軍委機關報《解放軍報》發文痛批，時至今日，仍有一些日本政客逆世界潮流而動，否認南京大屠殺罪行，企圖突破「和平憲法」約束，肆無忌憚擴軍備武，大幅提升防衛預算「我們必須練就能打仗、打勝仗的過硬本領，對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊。」

文中提到，1937年12月13日，日軍攻佔南京，製造了慘絕人寰的南京大屠殺慘案。這是第二次世界大戰史上「三大慘案」之一，是駭人聽聞的反人類罪行，是人類歷史上十分黑暗的一頁。

文中指出，令人警惕的是，時至今日，仍有一些日本政客逆世界潮流而動，否認南京大屠殺罪行，企圖突破「和平憲法」約束，肆無忌憚擴軍備武，大幅提升防衛預算，加速修訂安保政策文件，放寬武器出口限制，圖謀放棄「無核三原則」，甚至妄想武力介入台海，對地區和平穩定造成嚴重威脅。

文中強調，「這深刻警示我們，和平需要捍衛，強軍才能安邦。我們必須練就能打仗、打勝仗的過硬本領，對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊。」

文中也提到，「歷史就是歷史，事實就是事實，任何人都不可能改變歷史和事實。付出了巨大犧牲的中國人民，將堅定不移捍衛用鮮血和生命寫下的歷史。」

文中還說，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。作為新時代革命軍人，我們必須保持高度戒備狀態，全面提高備戰打仗能力，時刻準備為正義而戰、為和平而戰、為人民而戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吳志中傳密訪以色列　陸方提出嚴正交涉

南京大屠殺88週年　解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報：斬斷骯髒頭顱！

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

亞洲最大交通樞紐之一　廣州白雲站將AI引入公共服務

中國避孕用品要課稅了！　5歲孩母親：寧可禁慾也不買

北京市區迎入冬初雪！　故宮秒成「銀白世界」超吸睛

香港特首：宏福苑大火成立獨立委員會　9個月內完成調查報告

海基會10月就發函小紅書母公司　文書中明確要求回覆說明

海基會赴新加坡參加亞總年會　帶大陸台商與世界台商交流

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

吳志中傳密訪以色列　陸方提出嚴正交涉

南京大屠殺88週年　解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報：斬斷骯髒頭顱！

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

亞洲最大交通樞紐之一　廣州白雲站將AI引入公共服務

中國避孕用品要課稅了！　5歲孩母親：寧可禁慾也不買

北京市區迎入冬初雪！　故宮秒成「銀白世界」超吸睛

香港特首：宏福苑大火成立獨立委員會　9個月內完成調查報告

海基會10月就發函小紅書母公司　文書中明確要求回覆說明

海基會赴新加坡參加亞總年會　帶大陸台商與世界台商交流

少時Tiffany螢幕初吻就是男友卞耀漢！　羞認「親到嘴巴腫起來」

馬博橫斷2山友受傷！黑鷹直升機飛太平谷救援　吊掛下山送醫

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

辛龍喪妻神隱5年露面！ 　唱自創曲「全是對劉真的思念」

大陸熱門新聞

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報

中國避孕用品要課稅了！女性：太荒謬

陸第三代主戰99B坦克出廠前綜合試驗畫面曝 1KM外目標實彈射擊

北京市區迎入冬初雪！　故宮秒成「銀白世界」超吸睛

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

亞洲最大交通樞紐之一　廣州白雲站將AI引入公共服務

陸「雞蛋網紅」自曝一天要吃40顆 全網複製完美「煮蛋技巧」精準到秒

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

「張藝興」退出染色體娛樂股東行列

陸興起韓團「BIGBANG」模仿大賽 湖南伢子團「土味風格」反獲好評

廣東一處加油站請清涼女模站台促銷 車輛大排長龍還可合照惹議

氣溫降到-5度！張家界荒野求生臨時喊卡 8人平分212萬獎金

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

更多熱門

相關新聞

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報

中日關係持續緊張，解放軍東部戰區在南京大屠殺88週年當日（12月13日）發出《大刀·祭》海報，痛批軍國主義捲土重來，並強調要「堅決斬斷骯髒頭顱」。

15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

日軍炫耀斬殺中國兵「真痛快」　南京大屠殺新鐵證

日軍炫耀斬殺中國兵「真痛快」　南京大屠殺新鐵證

日駐中使館發布安全提醒：避免大聲說話

日駐中使館發布安全提醒：避免大聲說話

再添鐵證！陸公布最新日軍南京大屠殺文物史料

再添鐵證！陸公布最新日軍南京大屠殺文物史料

關鍵字：

南京大屠殺解放軍報

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面