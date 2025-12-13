南京大屠殺88週年　解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

▲中日關係持續緊張。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

今天（12月13日）是南京大屠殺88週年，中共中央軍委機關報《解放軍報》發文痛批，時至今日，仍有一些日本政客逆世界潮流而動，否認南京大屠殺罪行，企圖突破「和平憲法」約束，肆無忌憚擴軍備武，大幅提升防衛預算「我們必須練就能打仗、打勝仗的過硬本領，對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊。」

文中提到，1937年12月13日，日軍攻佔南京，製造了慘絕人寰的南京大屠殺慘案。這是第二次世界大戰史上「三大慘案」之一，是駭人聽聞的反人類罪行，是人類歷史上十分黑暗的一頁。

文中指出，令人警惕的是，時至今日，仍有一些日本政客逆世界潮流而動，否認南京大屠殺罪行，企圖突破「和平憲法」約束，肆無忌憚擴軍備武，大幅提升防衛預算，加速修訂安保政策文件，放寬武器出口限制，圖謀放棄「無核三原則」，甚至妄想武力介入台海，對地區和平穩定造成嚴重威脅。

文中強調，「這深刻警示我們，和平需要捍衛，強軍才能安邦。我們必須練就能打仗、打勝仗的過硬本領，對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊。」

文中也提到，「歷史就是歷史，事實就是事實，任何人都不可能改變歷史和事實。付出了巨大犧牲的中國人民，將堅定不移捍衛用鮮血和生命寫下的歷史。」

文中還說，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。作為新時代革命軍人，我們必須保持高度戒備狀態，全面提高備戰打仗能力，時刻準備為正義而戰、為和平而戰、為人民而戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」