法官協會發起全國連署　批「英系」監委干預司法獨立

▲「英系」監委陳師孟。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

監察委員陳師孟要約詢判前總統馬英九洩密案無罪的台北地院法官唐玥，遭外界批評監察權侵犯司法權。中華民國法官協會晚間發出聲明譴責，要求英系監委陳師孟勿違法濫權干涉司法，否則是「為政治力介入司法大開方便之門」，協會支持法官拒絕接受約詢，也發起全國性連署抵制侵害司法審判的作為。

馬英九洩密案更一審無罪確定，但陳師孟認為歷審判決反覆，質疑承辦法官法律見解歧異，今年7月主動調查是否有「法官濫用自由心證」狀況，16日更證實排定計畫約詢唐玥，引起外界批評，認為他濫用監察權，介入司法核心「審判獨立」。

法官協會17日晚發聲明指出，法官協會無意介入藍綠政治紛爭，也尊重監委行使憲法賦予的法定職權，得在一定範圍內行使調查權，但協會認為陳師孟有義務說明約詢法官的目的、調查範圍；若陳師孟不能說明，也無法消除大眾對政治力不當干預司法的疑慮，則建請審慎思考立即停止約詢法官，法官協會秉持捍衛審判獨立的立場，將同步發起全國性連署，抵制任何濫權干預司法審判的行為。

法官協會認為，根據《憲法》第80條規定，「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，已揭示審判獨立、客觀、公正和中立，是司法的核心價值，法官審理案件的法律見解、證據取捨、形成心證等，都是審判獨立最核心的領域，監察院行使調查權應該受到限制。

聲明指出，監委行使監察權應以法官辦理案件過程有無重大違失，是否導致侵害當事人訴訟權益為限，不應該貿然涉入法官獨立審判的範疇，否則是在司法權外另設「判決結果審查機制」，不僅讓外界認為監委隨時會審查判決結果，增加承審法官迎合政治的心理壓力，更為政治力介入司法大開方便之門。

法官協會表示，堅決反對監委直接針對法官審理案件的法律見解、心證等審判核心，違憲調查或約詢法官；法官只需以判決表達心證形成的理由，沒有義務到監察院針對個案答辯，協會會跟法官站在同一陣線，如果法官為捍衛審判獨立而拒絕接受約詢，協會將全力支持；但法官無懼監察委員形諸於個案的壓力，仍決定接受約詢，協會也會敬表尊重。

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