王世堅比喻韓國瑜回防高雄：聶小倩魂魄四處飄蕩　終歸回到蘭若寺

▲王世堅表示，韓國瑜就像聶小倩，四處飄蕩終究要回到蘭若寺。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台北市議員王世堅與韓國瑜在台北市議會的舌戰，讓原本只是北農總經理的韓國瑜一夕爆紅，不但歷史性的翻轉高雄選上高雄市長，現在更成為國民黨的總統候選人。不過王世堅在17日播出的新聞節目《關鍵時刻》中，評論韓國瑜現在的處境，就向聶小倩的魂魄，終歸要回到蘭若寺。

主持人劉寶傑提問表示，台灣人愛面子，有這樣的市長，你如果是高雄人，你是不是會受不了？

王世堅表示，「被騙一次是傻子，被騙第二次就是瘋子」，韓國瑜現在一直回防高雄，或是他的夫人一直在呼喚，不管在哪邊跑，終歸要回到高雄，但是講這些話，只是讓更多高雄人覺得，「你們把我裝孝維」早知如此何必當初，何必決定去選總統。

▲提到當初韓國瑜為什麼出來選總統，劉寶傑怒指王世堅「當初就你啊」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



劉寶傑回應表示，「當初就你啊！你現在才講，我覺得根本就你設計的，你當時還講說韓國瑜是你的天菜」。

王世堅接著形容，韓國瑜今天遇到的窘境，就是台灣俚語說的，「一粒田螺煮九碗湯」，也就是韓國瑜本身材料不夠、準備不足。

▲王世堅比喻韓國瑜，一隻田螺煮九碗湯。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



劉寶傑笑回，「你早就知道他一粒田螺要煮九碗湯，你那時候還鼓勵他，還說他好話，我本來以為說你是被韓冰勾去，結果你就從頭到尾設計！」

王世堅表示，「其實我很有識人之明啦！」當初韓國瑜在北農擔任總經理的時候，就覺得能夠挑動他出來，其實有助於國民黨的加速汰換、新陳代謝，也給國民黨帶來一個希望，「我當時就說，韓神不死，韓粉不止，但是現在看起來，韓神未死，但韓粉已止」。

王世堅比喻，高雄市是韓國瑜的本命區，就像倩女幽魂的聶小倩，她的魂魄四處飄蕩，最後還是要回到蘭若寺，蘭若寺對於聶小倩，就像高雄市對於韓國瑜。

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