社會 社會焦點 保障人權

林宸佑「囂張採訪」起底！　手機微信藏大祕寶

林宸佑手機被扣，且遭檢調破解，案情將擴大延燒。（翻攝林宸佑臉書）

▲林宸佑手機被扣，且遭檢調破解，案情將擴大延燒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林宸佑在立法院採訪風格惹議，他萬萬沒料到用自己的帳戶匯錢買通國軍士官兵會漏餡遭逮，由於當天事發突然，檢調趁他出門上班前動手亮出搜索票抓他，他的手機與電腦都當場被扣，加上相關內容乾淨，不論Line、微信或合作往來的電子信箱內容全都保留，工作群組對話也很完整，宛如大秘寶，檢調將一路順藤摸瓜追查漏網之魚。

林宸佑遭逮後形同大翻車，朝野各黨反應不一，由於林宸佑對在野黨格外友善，不論採訪或合照都笑咪咪，反觀對綠營人士則是咄咄逼人，他被檢調帶走後，知道金流已被徹底查完，就連匯款對象也一併遭約談，案情恐對他不利，因此，應訊態度顯得格外低調，不見平日盛氣凌人的囂張模樣。

林宸佑（右）採訪綠委常咄咄逼人，曾與綠委賴品妤（左）爆發口角衝突。（翻攝東森新聞）

▲林宸佑（右）採訪綠委常咄咄逼人，曾與綠委賴品妤（左）爆發口角衝突。

本刊調查，林宸佑從台視入行即展現野心，爭取跑政治線，後被分配到國會，主要負責國民黨，態度積極且求表現，樂於與同業、前輩互動，盼對方協助牽線，讓他參與政治人物的餐敘。

跳槽至中天後，林宸佑的採訪風格更加鮮明，經常在社群曬出採訪藍委的開心合照，但面對綠委卻慣常以挑釁激怒、釣魚方式提問，還將採訪片段分享到個人粉專社群，也因為多次爭議都引起高流量，在2023年與綠委賴品妤發生推擠事件後，獲得電視台高層欽點，在下午時段主持直播節目「馬德有事嗎」，知情人士指出，「他到底是在採訪還是挑釁？」林在台內竄紅的採訪手法，早就引起媒體同業私下議論。

「敢用自己帳戶收錢匯錢，不難看出林宸佑的高調、靠勢。」知情人士表示，只要逐步攻破林的金流與微信通聯群組，很有可能溯源接觸他的統戰管道，讓這起國安案件持續向上發展。隨著逐一拆解他收買官兵的運作模式，也將揭露中共對台統戰的真實面目。


林宸佑也會怕！被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

許光漢、邊佑錫、坂口健太郎　台韓日泰男神同框了！

由於林宸佑集團刺探的軍機相當敏感，早已引起檢調單位注意，當他聽到檢方打算向院方聲請羈押後，態度立刻一百八十度大轉變，平日的伶牙俐齒全都不見，顯得十分客氣、低調，關鍵就在他帳戶裡的上百萬元金流與薪資所得不符。加上被問到為何匯款給多位士官兵時，幾乎都答稱「不知道」「忘記了」或稱「幫忙人家」，證詞前後矛盾、破綻百出。

