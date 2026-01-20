賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

▲總統賴清德。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科名醫施景中分享，總統賴清德在當醫師時的暖舉，幫急救患者而不幸過世的林明堂醫師募款，並設立紀念碑，「而賴總統從不為他自己辯白」。

「賴總統絕對是暖男醫師」

施景中近日在臉書說，他來參加國泰婦產科的忘年會，「這是我聽到他們主任醫師親口跟我說的往事。他是成大後醫，賴清德總統是高他六屆的學長。他在當醫學生的時候，受過賴醫師的指導甚多，他說，賴總統絕對是個暖男醫師。」

施景中表示，當時的成大醫院薪水不高，如果有考上公務員資格，薪水可以另外加1萬元；當賴總統還是住院醫師的時候，和另外一位林易煌醫師，共同組成住院醫師權益促進會，積極為成大住院醫師謀取福利。

施景中指出，當年有一位林明堂醫師，父親是鄉下的老農，家中盼望他當上醫師後，可以改善家裡的生活；林明堂醫師才剛當醫師三個月，在急診時為了急救病人，不幸被針扎得了猛爆性肝炎，藥石罔效，加護病房急救後撐了一陣子就過世了。

「賴總統從不為自己辯白」

施景中提到，這是一個悲劇，而林醫師因為沒有公務人員的身分，當年只能領到少少的補償；賴清德醫師當時毅然為他發起募款，募得90萬元，對不甚富裕的林醫師老家幫助不少。

施景中說，那時成大實習醫師的薪水大約1萬元，「而我那時候台大實習醫師的薪水也不過6000元（1991年）。賴清德醫師在當上台南市長之後，念茲在茲，決定為林明堂醫師立碑紀念，這塊碑目前仍靜靜地矗立在成大急診處的外面，紀念一位年輕的醫師，為了救病人而犧牲了他年輕的生命。」

施景中表示，「這一位國泰的主任感嘆，現下許多政治人物，為了己身政治利益，都和敵人同聲一氣，心向中共，一直在扯台灣的後腿。」

施景中指出，「這些人把所有的事都怪到他頭上，說他獨裁，而賴總統從不為他自己辯白。各位不知道有沒有在這一波股市大漲的情況下，抱著滿滿的荷包開心過年？起碼我們是在苦心積慮保護我們的一群人之下，真正能幸福跨入萬馬奔騰的新年。」