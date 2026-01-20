林宸佑利誘「卡債志願役」士官　為了20萬出賣國家機密

▲林宸佑集團涉洩漏國軍最新採購的火箭系統機密，檢調全力追查漏網之魚和幕後藏鏡人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

任職中天新聞台、綽號「馬德」的政治組記者兼主播林宸佑，遭控收受中共資金，利誘軍人自拍效忠中國影片及機密資料，經橋頭地檢署多日偵辦，1月17日指揮調查局高雄市調處及高雄憲兵隊兵分多路搜索約談，訊後以違反《國安法》及《貪汙治罪條例》將林及五名現、退役軍人聲押禁見獲准，引起各界譁然。

本刊調查，調查局國家安全維護處與洗錢防制處聯手清查林宸佑的資金狀況，已初步掌握金流，發現林相當大膽，涉嫌行賄現役軍人的款項都由他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元，且還有大量的泰達幣，研判與中共挹注的滲透資金有關，部分款項被用來買通軍職人員，其餘則是他的報酬。

▲海軍陸戰隊中士陳瑞勇手持五星旗自拍效忠中國影片，並向中共領取20萬元，遭檢方以違反《國安法》起訴。

林宸佑在法院裁押過程，面對檢調攤出的大筆金流無法做出合理交代，加上與涉案官兵的證詞多所矛盾，法官審理後火速將一干人等全數裁押，顯見國安問題相當嚴重。

最恐怖的是，檢調追查發現，林宸佑集團情蒐的目標，竟然包含飛彈部署機密。他收買的軍人包括國軍火箭飛彈連志願役士官，試圖刺探新型飛彈參數及操作手冊等機密。

▲陳瑞勇涉嫌將海陸兩棲突襲車機密資料外洩。

由於涉案的士官出身陸軍去年7月才成立的飛彈部隊，專門操作向美軍最新購買的新型火箭與戰術飛彈，中共去年底圍台軍演就鎖定該款火箭系統進行操演，一旦遭洩露，影響至關重大，也因為事涉軍事機敏資料，相關人員均三緘其口。

據了解，林宸佑匪諜集團刺探的該款火箭，首批已運抵台灣並部署完成，射程達300公里，涵蓋共軍在福州、廈門、泉州的海、陸、空基地，只要共軍敢輕舉妄動，勢必遭我方強大的火箭打擊戰力迎頭痛擊。

知情人士說，美軍的新式多管火箭系統從停車、展開發射架到發射完畢，只需2名士官操作，幾分鐘內就能完成，且當火箭發射後，可馬上再裝填，達到連發效果，而搭載火箭的車輛也可迅速撤離發射現場，敵方雷達即使偵測到發射位置並立刻回擊，我方早已離開原陣地，不只能大幅提高戰場生存率，此種「打完就跑」的戰術，也比台灣雄風等巡弋飛彈需要大卡車拖曳的機動性更強，體型也較小，甚至可躲藏在高架橋等掩體下方，不易被共軍偵查反制。



