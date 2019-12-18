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「新竹林志玲」宣傳車白線停一天變紅線　館長轟林智堅：贏了又怎樣？

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

「新竹林志玲」時代力量新竹市立委候選人高鈺婷17日參加館長陳之漢的直播，除了談論太空產業鏈等政見，兩人在閒聊時也提到，她16日將一輛宣傳車停在白線上，沒想到只經過一天該路段就改塗成紅線，輪胎底下還可以清楚看到未塗紅的白線，實在很誇張。館長聽了也覺得很傻眼，當場隔空向新竹市長林智堅及民進黨喊話，「如果你新竹市市長要當成這樣的話 我他X真的阿館看不起你。」

高鈺婷宣傳車停白線一夜變紅線，館長傻眼勸林智堅。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲高鈺婷拿出照片證明。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

高鈺婷解釋，原本宣傳車是停在停車格裡，結果卻被告知不可以，就算有繳停車費也要移開，不然就直接拖吊，「我們當然是一定要移開啊，不然怎麼辦？然後我們就找白線停，像昨天（指16日）我跑台北，那台宣傳車就沒有開，但我停在白線，我今天經過，看到原本是白線的地方塗了紅線，還夾一張單子說路線變更，超有效率的啊。」

聽到這裡，館長也忍不住感嘆，「新竹市什麼時候變成這麼誇張啊？民進黨這樣不行，選舉不能這樣子，我在民進黨認識很多好朋友，真的母湯，這樣跟國民黨有什麼分別？」接著，高鈺婷出示手機裡的照片證明自己沒有胡扯，「這一個這麼小的事情，我想說你也太好笑了吧，停一台車你有這麼不舒服？輪胎裡的白線沒有塗到，超級新鮮的。」

▲▼時代力量區域立委第一波提名記者會 陳雨凡 高鈺婷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高鈺婷無奈宣傳車停在白線上，竟然一天就變成紅線。（圖／記者屠惠剛攝）

對於高鈺婷的遭遇，館長認為，如果這是事實，真的沒有必要為了選舉做到這個地步，況且市長林智堅受到很多年輕人的支持，施政滿意度也很高，「你一個市長、一個新竹市政府怎麼可以做這個事情？那就算你的人贏了又怎樣？下次還會贏嗎？」

至於林智堅是否知情，館長坦言，罵人當然要罵頭，就算是底下的人的意思，林身為市長還是得負起責任，「蔡英文政府，我雖然現在很支持，但選舉必須要公正，而且這是年輕人的世代，你（林智堅）也是年輕人的市長，如果你新竹市市長要當成這樣的話，我他X真的阿館看不起你，真的，好不容易由藍轉綠，你的做法、你的事務官就必須中立，這一點我希望民進黨政府趕快動作，這個東西要還給人家一個清白。」

▼新竹市立委選情激烈。（圖／記者陳凱力攝）

▲鄭正鈐,鄭宏輝,高鈺婷,廖蓓瑩。（圖／記者陳凱力攝）

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