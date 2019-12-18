名嘴預言何庭歡同框館長「沒好下場」　酸網紅牌：韓國瑜要護基本盤

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記者黃翊婷／綜合報導

館長16日宣稱，國民黨總統候選人韓國瑜的競辦發言人何庭歡要來參加直播節目，掀起各界正反意見討論。資深媒體人羅友志卻在政論節目上呼籲韓辦大可不必這樣做，與其冒著可能掉1萬8000票的風險，不如好好鞏固基本盤。

▲何庭歡（右）曾與韓國瑜一起開直播。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

由於韓國瑜在2018年大選時與館長同框直播引發熱議，如今又傳出韓辦發言人邀約直播，再次掀起各界關注。館長表示，這次直播不是韓國瑜本人要來，而是發言人何庭歡，「我說我OK啊！一定很精彩嘛！我一定會問她很多東西嘛！不是韓國瑜本人，韓國瑜本人我也講實在話也不用來啦！韓國瑜本人要來我也不讓他來啦！」

但是，對於韓陣營是否該上館長的直播節目，羅友志在政論節目《大政治大爆卦》中提出不同意見，奉勸何庭歡絕對不要去「不會有好下場的地方」，畢竟現在距離投票日只剩下不到一個月，如果還有250天，要上任何節目他都不管，甚至有可能會因為在節目裡的表現多拉2萬票或1800票，但也有可能丟失1萬8000票，「妳入了虎穴，搞不好全身傷痕累累出來啊，何必去涉這種險？真的不建議。」

▲羅友志認為蔡英文打出網紅牌，是想刺激年輕人的投票意願。（圖／翻攝自YouTube／波特王）

羅友志接著解釋，韓辦之所以會這麼做，大概是想爭取年輕人的支持，哪邊受傷就要在哪邊討回來，可是他們沒有考量到成功率，蔡英文陣營現在會狂打網紅牌，就是希望把年輕人的投票率拉到五成二、五成四，因為只要一停止動作，年輕人5天沒有看到網紅，投票率就會掉回五成，韓辦大可不必這麼做，「我覺得不如在既有策略上鞏固自己的基本盤，按照既有路線好好做，我覺得就可以了」。